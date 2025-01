În 2024, David Lynch a anunțat că suferă de emfizem, o boală care l-a ținut departe de platourile de filmare. Decesul său a fost anunțat de familie printr-o postare pe Facebook, care includea una dintre frazele celebre ale regizorului: „Keep your eye on the donut and not on the hole.” (Fii cu ochii pe gogoașă și nu pe gaură.)

O carieră marcată de capodopere

Lynch a debutat cu „Eraserhead” (1977), un film experimental alb-negru care a devenit rapid un cult clasic. A continuat cu „The Elephant Man” (1980), o dramă emoționantă care i-a adus primele nominalizări la Oscar, transmite Variety.

Deși „Dune” (1984) a fost un eșec comercial, David Lynch și-a regăsit ritmul cu „Blue Velvet” (1986), un film care explorează latura întunecată a unui mic oraș american și este considerat unul dintre cele mai influente filme ale secolului XX.

În 1990, a revoluționat televiziunea cu „Twin Peaks”, un serial inovator care a influențat profund genul narativ episodic, prin explorarea subiectelor tabu și utilizarea unei narațiuni imprevizibile.

Serialul a fost urmat de prequel-ul „Twin Peaks: Fire Walk With Me” și de un al treilea sezon în 2017.

Lynch a regizat capodopere precum „Wild at Heart” (1990), câștigător al Palme d’Or, și „Mulholland Drive” (2001), pentru care a primit premiul pentru cel mai bun regizor la Cannes.

Ultimul său film, „Inland Empire” (2006), a continuat să exploreze teme complexe, precum identitatea și transformările inexplicabile.

David Lynch a fost nominalizat de multe ori pentru Oscar

Pe lângă numeroasele nominalizări la premiile Oscar, David Lynch a primit un premiu onorific pentru întreaga carieră în 2020 și un Leu de Aur la Veneția în 2006. Operele sale, marcate de un stil distinctiv, continuă să inspire generații de cineaști.

Opera lui Lynch este adesea descrisă ca fiind provocatoare și enigmatică, explorând adâncimile subconștientului uman. În „Lynch On Lynch”, regizorul a explicat cum misterele vieții pot fi descifrate prin introspecție, fiecare spectator având o interpretare personală a creațiilor sale.

Lynch a fost un susținător activ al meditației transcendentale, înființând Fundația David Lynch pentru promovarea acestei practici. În afara filmelor, a compus muzică, a expus picturi și a lansat proiecte în design, inclusiv cafenele și cluburi de noapte. Pasiunea sa pentru artă și creativitate a rămas constantă de-a lungul vieții.