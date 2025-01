Doliu în lumea filmului: Phyllis Dalton, designerul de costume premiat cu Oscar, s-a stins din viață

Cinematografia mondială este în doliu după pierderea veneratului designer de costume britanic Phyllis Dalton, care a redefinit arta costumului în filme legendare precum Lawrence of Arabia și Doctor Zhivago. Dalton, de două ori laureată cu Oscar, a murit joi, la vârsta de 99 de ani. Detaliile legate de trecerea sa în neființă nu au fost încă făcute publice.

O carieră strălucitoare de peste cinci decenii

Cu o carieră ce se întinde pe mai bine de 50 de ani, Phyllis Dalton a fost o artistă desăvârșită, capabilă să dea viață istoriei și ficțiunii prin costumele sale. A fost recompensată cu două premii Oscar pentru contribuțiile sale în filmele Doctor Zhivago (1965), regizat de David Lean, și Henry V (1989), realizat de Kenneth Branagh.

De asemenea, a primit o nominalizare la Oscar și la BAFTA pentru costumele din Oliver! (1968), și un premiu BAFTA pentru The Hireling (1973). În 1982, a fost distinsă cu un premiu Emmy pentru filmul de televiziune The Scarlet Pimpernel.

Creații iconice: De la deșertul fierbinte la revoluțiile istorice

Dalton a redefinit simbolismul costumelor prin munca sa remarcabilă la Lawrence of Arabia (1962), contribuind la crearea unei imagini nemuritoare a personajului lui Peter O’Toole. Deși nu a fost nominalizată pentru acest proiect, contribuția ei a fost unanim apreciată.

Costumele sale, precum legendara robă albă de deșert cu brocart auriu și kefieh-ul brodat manual, au capturat esența esteticii arabe și a personajului lui T.E. Lawrence.

Ea a reușit să ilustreze subtil decăderea psihologică și morală a personajului prin degradarea treptată a costumelor, o mărturie a măiestriei și atenției sale la detalii. Regizorul David Lean a apreciat enorm dedicarea ei, exprimându-și regretul că nu a fost nominalizată la premiile Oscar pentru acest film.

O moștenire inegalabilă

De-a lungul carierei, Dalton a îmbrăcat „armate” de personaje, după cum a remarcat cu umor la un omagiu BAFTA din 2012: „Am creat uniforme și ținute pentru Armata Roșie, cavalerii Mesei Rotunde, cazaci, naziști, iacobiți și multe altele.”

Ultimul său proiect major a fost Much Ado About Nothing (1993), o comedie romantică regizată de Kenneth Branagh. În fiecare creație, Dalton a adus un amestec de precizie istorică și sensibilitate artistică, lăsând o amprentă de neșters în cinematografie.