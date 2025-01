A murit actorul american Bill Byrge

Doliu imens în lumea filmului! Actorul de comedie Bill Byrge a încetat din viață la vârsta de 92 de ani, potrivit Deadline. Acesta era cunoscut pentru rolurile sale secundare din filmele Ernest. Un membru al familiei a confirmat decesul său pe rețelele de socializare.

„Vărul meu, Bill Byrge, a murit”, a scris Sharon Chapman, ruda lui Byrge, pe Facebook. „A fost un suflet frumos care făcea oamenii să râdă fără măcar să încerce. El a fost personajul ‘Bobby’ în mai multe filme Ernest cu Jim Varney. Întotdeauna îl tachinam că este o ‘vedetă’ în familia noastră. A meritat-o pentru că a fost crescut în sărăcie, dar mama lui l-a învățat dragostea, respectul și credința pe care le-a arătat tuturor”, a adăugat ea.

Bill Byrge și-a început cariera lucrând la Biblioteca Publică Metro Nashville din Nashville, Tennessee. După cum a declarat vărul său pentru TMZ, bibliotecarul a fost „descoperit” în timp ce se plimba pe trotuar. Astfel, a jucat în „Dr. Otto And The Riddle Of The Gloom Beam” cu Jim Varney.

În cele din urmă, la mijlocul anilor ’90 a renunțat la slujba de la bibliotecă și s-a concentrat pe actorie. Astfel, a jucat rolul lui Bobby în emisiunea de televiziune a lui Varney Hey Vern, „It’s Ernest!”, precum și în filmele „Ernest Saves Christmas”, „Ernest Goes To Jail”, „Ernest Scared Stupid” și „Ernest Goes To School”.

După ce Varney a murit în 2000, Byrge s-a întors să lucreze la bibliotecă, a declarat Chapman pentru TMZ. Ea l-a descris ca fiind „un om profund religios care trata pe toată lumea cu dragoste și respect”. În postarea ei de pe rețelele sociale, ea a scris:

„Cerul a câștigat un suflet dulce astăzi. Te iubesc, Billy. Ne vedem în curând!”

S-a stins și regizorul Michael Schlesinger

Aceasta nu este însă singura pierdere suferită recent de lumea filmului. Regizorul Michael Schlesinger a decedat pe 9 ianuarie 2025 la Spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, unde era tratat pentru o formă rară și agresivă de cancer, recent diagnosticată.

Deși a fost un executiv discret, mai puțin cunoscut publicului larg, influența sa a fost semnificativă pe plan profesional, înainte de a se retrage în 2012. După retragere, a început o carieră în regia de film, concentrându-se inițial pe scurtmetraje de comedie. Anul trecut, a debutat în regia de lungmetraje cu „Rock and Doris (Try to) Write a Movie”, care a avut premiera la Festivalul Internațional de Comedie Palm Springs.

Moartea sa a provocat o mare tristețe, iar amintirile despre el au fost împărtășite pe Facebook de prieteni, mulți dintre aceștia evocând dragostea sa pentru comedia de film și pentru filmele clasice din Hollywood, dar și personalitatea sa vibrantă, vocală și entuziastă. Mai multe puteți citi aici.