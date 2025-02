Un cunoscut actor a murit la finele săptămânii trecute, John Erwin a murit din cauze naturale în casa sa din Camarillo, California, conform unui comunicat publicat de firma de PR Celebworx, anunță Tvline.com.

„A lucra cu John Erwin a fost o poveste de profesionalism și surprize infinite”, a declarat într-un comunicat Alan Oppenheimer, care a fost vocea maleficului Skeletor din ”He-Man and the Masters of the Universe”. „A fost un actor, un talentat scriitor, creator de reclame, muzician, pictor și un bărbat minunat. Aminitirea sa va dăinui”, a continuat el.

A murit celebrul actor John Erwin. Melendy Britt: ”Scrisoare către fratele meu”

Într-o postare pe Facebook, intitulată „O scrisoare către fratele meu”, Melendy Britt, o altă voce cunoscută iubitorilor de filme de desene animate, a spus: „Pe lângă faptul că eram buni prieteni în viața reală, timp de 40 de ani am fost o echipă. Eram He-Man și She-Ra. Să-l pierd pe „fratele meu” este o durere imensă, deși știu că toți vom avea același sfârșit. John a fost un om atât de bun și de calm și am împărtășit o relație foarte specială în acele roluri în care eram frați gemeni. Toată munca ta va trăi în inimile oamenilor cărora le-ai dăruit dragoste, putere, speranță și zâmbete în momente dificile, când era nevoie de speranță”.

Erwin și-a început cariera în televiziune, în 1959, în serialul western al lui Eric Fleming

Născut la Cambridge, statul american Massachusetts, John Erwin și-a început cariera în televiziune, în 1959, fiind personajul Teddy din serialul western regizat de Eric Fleming și Clint Eastwood, ”Rawhide”.

În 1968 a început să-și împrumute vocea pentru filme de animație, odatăcu rolul lui Reggie în sitcomul animat ”The Archie Show”. Apoi a colaborat la serialele ”Sabrina the Teenage Witch” și „Groovie Goolies”.

În 1983, și-a împrumutat vocea în ”He-Man and the Masters of the Universe”. John Erwin a continuat să facă asta până la încheierea seriei, în 1985. Erwin a apărut și în diverse reclame TV, printre altele fiind vocea lui Morris the Cat pentru campania de promovare a unei mărci de mâncare pentru pisici.

De asemenea, a fost crainic/narator al unor seriale TV precum ”Here’s Lucy” și ”Malcolm & Eddie” și în filme precum ”Looker”, „Everybody’s All-American”, în 1988 și „Back to the Future Part II”, în 1989.