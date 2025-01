A murit Jules Feiffer

Jules Feiffer, scenarist, dramaturg și caricaturist, cunoscut poate cel mai bine pentru contribuția sa la scenariul filmului „Carnal Knowledge” al lui Mike Nichols, a murit la vârsta de 95 de ani. Soția sa a confirmat vestea pentru The Washington Post marți.

Marţi, scriitoarea JZ Holden, soţia lui Feiffer, a anunţat că acesta a încetat din viaţă din cauza insuficienţei cardiace congestive. Decesul a avut loc în locuinţa lor din Richfield Springs, New York, acolo unde Feiffer a fost înconjurat de prieteni, cele două pisici ale familiei şi ultimele sale creaţii artistice.

Potrivit lui Holden, soţul ei s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimii ani, însă a rămas lucid, puternic și cu un simț al umorului intact până în ultimele momente.

La vârsta de 17 ani, Feiffer a devenit asistentul caricaturistului Will Eisner, ajutând adesea la scrierea și desenarea benzilor desenate. Printre acestea s-a numărat și colaborarea la revoluționarul comic al lui Eisner, The Spirit.

În 1956, a început să deseneze o bandă desenată pentru The Village Voice, lucru pe care l-a făcut timp de patru decenii. În 1986, Feiffer a câștigat Premiul Pulitzer pentru munca sa în domeniul caricaturii și, în 2004, a fost inclus în Comic Book Hall of Fame.

Jules Feiffer scria piese de teatru și scenarii din anii 60

În anii 1960, Feiffer a început să scrie piese de teatru și scenarii de film, inclusiv Little Murders (pe care ulterior l-a adaptat într-un film regizat de Alan Arkin) și Carnal Knowledge, un proiect care inițial trebuia să fie o piesă de teatru, dar pe care Nichols a decis să îl transforme în film în 1971.

În 1980, a scris scenariul pentru Popeye, film regizat de Robert Altman, bazat pe celebrul personaj de benzi desenate, o coproducție între Paramount și Disney.

Deși inițial considerat un eșec, filmul a devenit un obiect de cult de-a lungul anilor, iar Paul Thomas Anderson a folosit o melodie din film în pelicula sa Punch-Drunk Love.

Regretatul caricaturist a scris unul dintre primele romane grafice

Ca autor, Feiffer a scris unul dintre primele romane grafice, Tantrum (1979); a realizat ilustrațiile pentru The Phantom Tollbooth și a avut una dintre cărțile sale, The Man in the Ceiling, cumpărată de Disney pentru a fi transformată într-un film.

În 2010, și-a publicat memoriile, Backing Into Forward: A Memoir. În 2014, a lansat romanul grafic Kill My Mother, desemnat de Vanity Fair drept cea mai bună carte a anului.

Distins cu cele mai prestigioase premii americane în jurnalism și cinematografie, Feiffer a fost recompensat în 1986 cu Premiul Pulitzer pentru desenele sale animate. De asemenea, scurtmetrajul de animație „Munro”, al cărui scenariu îi aparține, a obținut un Oscar în 1961. În 1996, Biblioteca Congresului i-a dedicat o retrospectivă amplă, celebrându-i întreaga carieră.

„Scopul meu este să îi fac pe oameni să gândească, să îi fac să simtă şi, pe parcurs, să îi fac să zâmbească dacă nu chiar să râdă”, a declarat Feiffer pentru South Florida Sun Sentinel în 1998. „Umorul mi se pare una dintre cele mai bune modalităţi de a îmbrăţişa idei. Îi face pe oameni să asculte cu garda jos”, a mai spus el.

Feiffer a locuit în nordul statului New York împreună cu soția sa, JZ Holden, și cei trei pisici ai lor. La momentul morții sale, lucra la un volum de memorii vizuale despre viața sa.