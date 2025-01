Vestea a fost anunțată de soția lui Wilson, Gail Wilson, într-o postare recentă pe rețelele de socializare.

„Trebuie să vă dau această veste tristă, cu inima îndurerată. Aseară, Dale a renunțat la această existență pământească. A suferit în ultimii ani de cancer de prostată metastazat și de boala Parkinson. El a fost inima mea, sufletul meu, Steaua mea de Nord. El m-a învățat să trăiesc… să fiu eu însămi și să știu să dăruiesc”, a scris Gail Wilson.

Dale Wilson a fost vocea multor personaje din filme de animație

Wilson este binecunoscut fanilor pentru că a fost vocea lui Cell in the ”Ocean’s” și cea din ”Dragon Ball Z”. În plus, îndrăgitul actor a asigurat dublajul in filme de animație ca Clow Reed în Cardcaptor Sakura, Bunmei Muroto în Jin-Roh și Watsap în Black Lagoon.

De asemenea, asigurat vocea pentru personaje din filme de desene animate din America de Nord, inclusiv G.I. Joe, Grid-Iron, Mutt, Overkill și Skydive, Akuma și Mike Haggar, X-Men Evolution și Iron Man.

Moartea sa a generat reacții pe social media, unde colegii săi și cei care l-au cunoscut au transmis mesaje de condoleanțe familiei și celor apropiați, scrie CBR.com.

Actorul Ian James Corlett, care a fost și el una dintre vocile din ”Dragon Ball Z”, a reluat cuvintele lui Gail, numindu-l „Steaua de Nord” a lumii artistice din Canada. Corlett a adăugat că „fiecare actor din Vancouver îi datorează enorm și îi este recunoscător”, apreciind modul în care a organizat UBCP (Union of British Columbia Performers).

Moartea lui Dale Wilson vine la scurt timp după dispariția naratorului din serialul ”Dragon Ball Z”

Moartea sa survine la mai puțin de trei luni de la decesul altui actor canadian. Doc Harris, naratorul englez al serialului ”Dragon Ball Z”, a murit, anul trecut, în octombrie, la vârsta de 76 de ani.

Harris a fost naratorul a peste 200 de episoade din serialul animat extrem de popular între anii 1996 și 2003. El a murit la Vancouver, pe 5 octombrie, potrivit rapoartelor.

Zeci de fani i-au adus un omagiu lui Harris pe rețelele de socializare, amintind „impactul pe care l-a avut asupra oamenilor”. În ”Dragon Ball Z”, vocea puternică a lui Harris era apreciată de toți fanii serialului. Harris a avut o carieră îndelungată la radioul canadian, unde a debutat în 1971.

Corlett, vocea engleză a personajului Goku din ”Dragon Ball Z” din 1996-1997, a spus că Harris a fost o „forță uriașă” la începutul carierei sale, „a trăit și a respirat muzică”. Potrivit IMDb, Harris a jucat și în seriale precum My Little Pony: Friendship Is Magic și jocuri video, inclusiv Need for Speed: Hot Pursuit 2.

Serialul de televiziune ”Dragon Ball Z” s-a bazat pe manga – benzi desenate sau romane grafice originare din Japonia – create și scrise de Akira Toriyama. Toriyama a murit anul trecut, în martie, la vârsta de 68 de ani, după ce a suferit un hematom subdural acut.