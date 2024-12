Doliu în lumea filmului. Mark Withers a murit

Doliu în lumea filmului. Actorul american Mark Withers, cunoscut publicului larg din serialul TV „Dinastia”, a murit, zilele trecute, la vârsta de 77 de ani. Moartea lui Mark Withers, cauzată de un cancer pancreatic, a fost confirmată de fiica sa, Jessie Withers. Aceasta a postat un mesaj emoționant:

„Și-a dus boala cu aceeași forță și demnitate pe care le aducea și artei actoricești, lăsând în urmă personaje de neuitat, pe care le-a creat cu umor și dăruire și capacitatea sa remarcabilă de a face fiecare rol unic. Talentul și angajamentul lui Mark față de industria filmului nu vor fi uitate niciodată de colegi, prieteni și fani deopotrivă.”

Pe lângă rolul din „Dinastia” a jucat și în „Dallas” și „Frasier”

Pe lângă rolul Ted din serialul „Dynasty”, Withers a avut apariții memorabile în „Wonder Woman”, „Magnum, P.I.”, „The Dukes of Hazzard”, „Hart to Hart”, „Remington Steele”, „Dallas”. ”, „L.A. Legea”, „Zilele vieții noastre”, „Matlock”, „Kaz”, „The King of Queens” și „Frasier”, scrie Variety.

În ultimii ani, și-a continuat cariera în seriale de televiziune cu roluri în „True Blood”, „Criminal Minds”, „Sense8”, „Castle”, „Drop Dead Diva”, „Reckless” și „Stranger Things”. De asemenea, a jucat în filme precum „Basic Training”, „The Ultimate Life”, „Turn Around Jake” și „Bolden”.

Din 1986 până în 1987, a apărut în opt episoade ale telenovelei „Days Of Our Lives”, în rolul antrenorului Locke. Withers a luat o pauză de la actorie în 1990, cu o mică excepție 1998, revenind abia în 2001 cu un rol în sitcomul „Frasier”. Apoi, în 2010, a apărut în „True Blood”, „Castle”, „Sense8” și „Stranger Things”.

A fost remarcat în timpul unei campanii a unui lanț de fast-food

Înainte de a fi remarcat de producătorii unor seriale și a deveni un actor cunoscut, a fost un atlet desăvârșit, câștigând o bursă NCAA la Universitatea Penn State.

Și-a început cariera de actor jucând într-o campanie națională de publicitate pentru McDonald’s, unde a fost descoperit de un agent în căutare de tinere talente. De asemenea, a jucat în spoturi publicitare pentru mărci importante precum Folger’s Coffee, Irish Spring, Tartar Control Crest și American Airlines. Ultimul rol a fost în 2019, marcând o carieră de patru decenii.