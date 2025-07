Dragoș Anastasiu a anunțat că Executivul pregătește o amplă reformă, care va începe cu actualizarea cadrului legislativ privind guvernanța corporativă, va continua cu renegocierea contractelor de mandat ale managerilor cu salarii considerabile și va include, acolo unde nu există alte soluții viabile, închiderea sau privatizarea parțială a companiilor cu pierderi cronice.

Vicepremierul a evidențiat faptul că, în momentul de față, România deține în jur de 1.300 de companii de stat, însă doar aproximativ 200 dintre acestea sunt considerate cu adevărat semnificative din punct de vedere economic. O mare parte dintre societățile rămase, precum TAROM sau CFR, înregistrează pierderi constante de ani întregi, fără să existe indicii clare că ar putea reveni pe o traiectorie de rentabilitate.

„Sunt 1300 de companii, unele mici, unele mari, unele performante, altele pe pierderi. Per total, aceste companii au câștig. Avem un plus de vreo 13,5 miliarde de lei pe an. Aproape jumătate din acest profit e făcut de o singură companie. Avem și alte companii performante, dar avem și multe companii care sunt pe pierdere și la care trebuie să ne uităm de sus în jos, să ne uităm la acea autoritate a statului care ar trebui să monitorizeze performanța, AMEPIP, care e nefuncțională după doi ani”, a spus acesta.