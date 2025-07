Guvernul României alocă lunar sume considerabile pentru deplasarea demnitarilor, potrivit declarațiilor recente făcute de președintele Sindicatului Angajaților din Executiv, Noni Iordache. Acesta a dezvăluit miercuri, la Antena 3 CNN, că doar transportul unui singur oficial costă între 21.000 și 30.000 de lei pe lună, sumă ce acoperă salariul șoferului, carburantul și întreținerea autoturismului de serviciu.

Potrivit liderilor sindicali din Guvern, cheltuielile legate de transportul demnitarilor presupun o serie de costuri cumulative, care includ plata șoferilor, combustibilul și întreținerea autovehiculelor de serviciu. Cumularea acestor sume pentru întregul aparat guvernamental, format din miniștri, secretari de stat și consilieri, generează un efort bugetar semnificativ direcționat doar către facilitățile de transport pentru oficiali.

În contextul actualei crize bugetare, sindicatul atrage atenția asupra necesității reducerii acestor beneficii, considerând că solidaritatea cu cetățenii ar trebui să primeze. Reducerea privilegiilor pentru demnitari și orientarea către soluții mai sustenabile sunt văzute ca pași firești, în condițiile în care doar transportul lunar al unui oficial implică un cost de minimum 21.000 de lei, existând cazuri în care autoturismele sunt utilizate și în afara programului obișnuit de lucru.

Dezvăluirile apar într-un moment tensionat pentru funcționarii guvernamentali, pe fondul solicitării șefului Cancelariei premierului ca fiecare instituție să întocmească liste cu posturi ce urmează a fi desființate. Sindicatul acuză că, în realitate, se urmărește eliberarea locurilor ocupate de specialiști pentru a face loc unor oameni promovați politic.

„(…) Mă întreb cui trebuie să-i facem loc? Credeți-mă, vă spun sincer. Suntem sătui de bursierii, cu ghilimelele de rigoare, partidelor politice. Trebuie să fie win win situation, nu? Adică, uite am dat, dar departamentul îl facem că na… am dat pe unii fără carnet de partid sau care n-au fost implicați în alegeri îi dăm afară. Ce mai avem nevoie de profesioniști? Evaluările noastre sunt bune și am avut miniștri diferiți de la toate partidele, nu se poate ca toți să fi fost evaluați cu notă bună. Și acum vine cineva și ne spune că nu mai suntem buni. Păi de ce nu mai suntem buni?”, a mai spus Iordache, semnalând că evaluările profesionale ale actualilor angajați au fost bune, indiferent de culoarea politică a miniștrilor sub care au lucrat.