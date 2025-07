Premierul Ilie Bolojan taie drastic cheltuielile. Bugetul actual al Cancelariei este de 41 de milioane de lei, dintre care 18 milioane sunt alocate pentru bunuri și servicii. Cea mai mare parte a acestei sume este destinată întreținerii parcului auto, care presupune un cost anual de 12 milioane de lei pentru 30 de autoturisme, fără a include combustibilul.

Cheltuielile lunare pentru carburant ajung la aproximativ 33.000 de lei. În acest moment, costul zilnic pentru mașini este de 1.300 de lei, conform unui contract încheiat cu RA-APPS, contract ce expiră la sfârșitul lunii august. Pentru a reduce aceste cheltuieli, numărul mașinilor va fi redus la jumătate, de la 30 la 15, ceea ce va înjumătăți și costurile. În plus, demnitarii nu vor mai beneficia de șoferi, ci vor conduce singuri autoturismele care vor fi înlocuite cu modele Dacia Duster. Guvernul ia în calcul renegocierea contractului cu RA-APPS sau chiar schimbarea furnizorului, existând posibilitatea unui parteneriat direct cu producătorul autohton Dacia. Jurca a subliniat că, la cheltuielile actuale, statul ar fi putut achiziționa lunar câte zece mașini noi, iar pentru activitatea zilnică ar trebui să fie suficiente două plinuri de carburant pe lună pentru fiecare vehicul.

„În partea de cheltuieli ale Cancelariei, vă dau câteva cifre generale, rotunjite. Bugetul Cancelariei de 41 milioane de lei, dintre care 18 milioane cheltuieli de bunuri și servicii. Aici cea mai mare cheltuială este cea cu automobile. Avem 12 milioane de lei pe an pentru 30 de mașini, fără să includem și cheltuiala cu combustibil. Cheltuiala lunară de până acum cu combustibilul, este, în medie, de 33 de mii de lei pe luna”, a declarat Mihai Jurca.

Un alt domeniu vizat este protocolul, unde cheltuielile anuale ajung la aproximativ trei milioane de lei, din care 2,3 milioane merg către RA-APPS. Doar pentru cei opt ospătari care serveau demnitarii și personalul Cancelariei există o cheltuială fixă lunară de 80.000 de lei. În medie, costurile lunare cu protocolul sunt de 300.000 de lei, ceea ce reprezintă o alocare de aproximativ 300 de lei pentru fiecare cabinet sau secretar de stat. Acești bani sunt folosiți pentru apă, cafea sau ceai, dar și pentru organizarea bufetelor și meselor după ședințele de guvern. Noua măsură elimină complet aceste mese festive, fiind permisă doar achiziția băuturilor necesare întâlnirilor oficiale. Jurca a atras atenția asupra prețurilor exagerate plătite în cadrul contractelor actuale, menționând că o sticlă de suc de 0,33 litri costă 8,50 sau 9 lei, în condițiile în care în magazine prețul este de aproximativ 3,5-4 lei.

Vom reduce schema de personal, pentru a reduce bugetul. Am redus numărul de mașini la jumătate, vom renegocia contractul pentru autovehicule. Indiferent cum o luăm, noi am fi putut să cumpărăm pe lună zece mașini la cheltuielile pe care le-am avut. Dacă nu putem renegocia acet contract, vom găsi o variantă să schimbăm furnizorul, poate facem un parteneriat cu cei de la Dacia”, a mai spus oficialul.

„Avem un cost zilnic de 1.300 de lei cu mașinile pe zi. E un contract oferit de RA-APPS. Atât contractul cu autovehiculele, cât și cel de protocol, vor expira la finalul lunii august. Cu siguranță vom renegocia. Am semnat un act adițional de la RA-APPS să reducă numărul mașinilor de la 30 la 15, astfel încât vom reduce cheltuiala lunară cu 50%. Fiecare demnitar va avea acces la o Dacie Duster, dar nu va mai avea șofer, își va conduce propria mașină, la fel ca în orice companie privată.

Numărul consilierilor de stat va fi limitat la 11, iar cel al secretarilor de stat la 4, fiecare având un singur consilier. Aparatul demnitarilor va fi redus la 14 persoane, iar cabinetul prim-ministrului va scădea de la 8 la 5 posturi. În cadrul Cancelariei, cabinetul șefului se va reduce de la trei posturi la două. Direcția de Protocol va deveni serviciu și va funcționa cu 12 posturi, iar Direcția de Comunicare va fi reorganizată în serviciu cu 18 posturi.

Direcția de Asigurare a Resurselor, unde se află departamentele de contabilitate, buget și achiziții, va avea 22 de posturi. În același timp, se va înființa un departament pentru continuitate guvernamentală, care va avea rolul de a urmări activitatea demnitarilor, de a documenta și sprijini comitetele și consiliile interministeriale, acesta urmând să funcționeze cu șapte posturi. Alte structuri, cum ar fi Departamentul de Reziliență și Departamentul de Relații Internaționale din cadrul Direcției de Protocol, vor fi desființate.

„Cheltuielile de protocol sunt aproximativ trei milioane de lei pe an bugetate, dintre care 2,3 milioane revin RA-APPS, sub formă de, generic denumite, cheltuieli de restaurant. Mai avem o cheltuială fixă lunară de 80.000 de lei cu 8 ospătari care servesc demnitarii și sigur, cabinetului primului-ministru. Avem în medie 300.000 de lei pe lună cheltuieli cu protocolul – înseamnă o alocare lunară de 300 de lei per cabinet sau secretar de stat, din care cheltuiești cu apă, cafea, ceai, pentru orice invitat, orice ședință pe care o ai în Guvern. În același timp, demnitarii pot organiza bufet, mese, în cadrul acelor bani.

Era uzual ca după fiecare ședință de guvern să fie organizată o masă, un bufet după fiecare ședință de Guvern. Vom reduce aceste cheltuieli interzicând demnitarilor să mai organizeze mese, bufet, în cadrul ședințelor. Sigur este nevoie ca fiecare cabinet să aibă posibilitatea de a procura o apă, o cafea, un ceai, și în același timp, am eliminat bufetul de după fiecare ședință de Guvern.

Suntem atenți și la volumul de activități pe zona de protocol, dar mai trebuie să menționăm, cu un impact mai mare, este faptul că majoritatea tarifelor pe care le avem pentru zona de protocol sunt în principiu cu 30% mai mari, poate și mai mult. O sticlă de 0,33 de suc carbogazos, fără să îi dau numele, costă 8,50 lei sau 9 lei iar în magazine costă 3.5-4 lei. Astfel de situații sunt pe fiecare tip de produs pe care îl avem, am cerut o situație”, a subliniat Mihai Jurca.