Românii ale căror locuințe au fost distruse sau avariate în urma exploziei din Rahova pot beneficia de despăgubiri materiale și morale, ajutoare de urgență și asistență juridică gratuită, potrivit societății de avocatură Buju Stanciu & Asociații. Evenimentul, care a lăsat mai multe familii fără adăpost și bunuri personale, ridică probleme complexe privind răspunderea autorităților, a operatorilor de utilități și a companiilor de asigurări.

Conform legislației în vigoare, persoanele afectate au dreptul la repararea integrală a prejudiciilor, la asigurarea unui adăpost temporar și la acces rapid la sprijin financiar. Aceste măsuri sunt prevăzute în cadrul legal privind protecția civilă și gestionarea situațiilor de urgență, care obligă autoritățile să intervină prompt pentru protejarea cetățenilor aflați în dificultate.

În semn de solidaritate, Buju Stanciu & Asociații oferă asistență juridică pro bono pentru obținerea ajutoarelor de urgență de către persoanele afectate.

Persoanele afectate au dreptul la cazare temporară și sprijin de urgență. Primăria de sector sau localitatea are obligația legală de a asigura adăpost temporar conform Legii 481/2004 privind protecția civilă și O.U.G. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

Practic, locatarii pot fi cazați în spații de urgență puse la dispoziție de primărie (cămin, hotel, sală de sport) sau în locuințe de necesitate disponibile în fondul locativ public. Cheltuielile pentru cazare, hrană și bunuri de primă necesitate sunt acoperite din fondurile pentru situații de urgență ale autorității locale.

Persoanele afectate pot solicita repararea integrală a prejudiciilor, în funcție de cauzele exploziei:

Dacă explozia a fost cauzată de o defecțiune tehnică a unei companii (de exemplu, furnizor de gaze), răspunderea este obiectivă și acoperă toate daunele materiale și morale.

Dacă incidentul a fost provocat de neglijența autorităților sau a administratorului imobilului, pot fi formulate acțiuni civile sau plângeri penale.

Dacă locuința era asigurată, se poate depune cerere de despăgubire la asigurator, însoțită de documentele doveditoare.

În paralel, pot fi solicitate ajutoare sociale și de urgență de la primărie, conform legislației privind sprijinul persoanelor afectate de dezastre.

Pentru a-și proteja drepturile, victimele trebuie să păstreze fotografii, filmări, evaluări ale pagubelor, facturi și chitanțe pentru bunurile afectate.

„Dincolo de durerea unui astfel de eveniment, este momentul ca drepturile celor afectați să fie respectate cu rapiditate, în mod limpede, iar responsabilitățile autorităților și asigurătorilor să fie clar stabilite”, explică avocatul Victor Buju, partener fondator Buju Stanciu & Asociații.

Conform acestuia, există trei structure de reacție esențiale:

Protecție imediată – autoritățile locale și guvernamentale trebuie să asigure fără întârziere cazare temporară, sprijin financiar, îngrijire medicală și suport psihologic.

Transparență și anchetă riguroasă – cauzele deflagrației trebuie investigate public și complet, iar eventualele neglijențe instituționale sau tehnice sancționate exemplar.

Dreptul la despăgubire integrală – în cazul stabilirii unei culpe, victimele pot solicita repararea totală a daunelor materiale și morale, inclusiv de la operatorii de utilități, care au răspundere obiectivă privind siguranța serviciilor furnizate.

„Tragedia din Rahova nu este doar o lecție despre vulnerabilitatea infrastructurii urbane, ci și despre necesitatea respectării stricte a obligațiilor legale privind siguranța publică. Fiecare astfel de eveniment trebuie să ducă la acțiune, nu la resemnare”, afirmă avocatul Marius Stanciu, partener al firmei.

Casa de avocatură Buju Stanciu & Asociații oferă sprijin juridic pro bono persoanelor afectate de explozia din Rahova, subliniind importanța unei reacții ferme atât juridice, cât și administrative. Serviciul gratuit vizează:

obținerea ajutoarelor de urgență și includerea pe listele oficiale ale persoanelor afectate;

formularea cererilor de despăgubire către autorități, companii de asigurare sau operatori de utilități.

Persoanele interesate pot contacta echipa prin email la office@bsa.ro sau prin platforma online bsa.ro/contact pentru consultanță gratuită, adaptată situației lor.

Deși legislația nu prevede un articol unic pentru despăgubirile locuințelor distruse în urma unei explozii, există principii legale care garantează repararea prejudiciilor. Conform aplicației Lawren.ai, persoanele afectate pot urma următorii pași:

1. Temeiuri legale și căi de acțiune

Repararea prejudiciului cauzat prin acte nelegale: Dacă explozia a rezultat dintr-o acțiune sau inacțiune nelegală a autorităților sau a unei terțe părți, victimele pot solicita despăgubiri.

Codul de procedură penală: Articolele 541 și 539^1 alin. (1) reglementează dreptul la despăgubiri pentru prejudicii cauzate prin măsuri nelegale, principiul fiind relevant și în cazul exploziei.

Legea nr. 101/2016: Art. 53 alin. (5) prevede acordarea despăgubirilor pentru prejudicii cauzate de acte ale autorităților emise cu încălcarea legii.

Protecție în caz de dezastre: Legea nr. 50/1991 permite măsuri pentru strămutarea gospodăriilor afectate de calamități.

Drepturi civile: În funcție de cauză, victimele pot solicita despăgubiri de la persoana sau entitatea responsabilă, conform Codului civil (răspundere delictuală).

Identificarea cauzei exploziei: Stabilirea dacă explozia a fost accident sau rezultatul unei acțiuni/inacțiuni nelegale.

Documentarea prejudiciului: Fotografii, filmări, liste cu bunuri și evaluări ale pagubelor.

Sesizarea autorităților competente:

Dacă există cauză penală sau implică autorități, sesizați Poliția sau Parchetul.

Dacă este o defecțiune tehnică imputabilă unei companii, contactați operatorul responsabil.

Solicitarea despăgubirilor:

De la asigurator, dacă locuința era asigurată.

De la persoana sau entitatea responsabilă, prin acțiune civilă.

De la stat, în cazuri de eroare judiciară sau măsuri nelegale.

Ajutoare sociale/de urgență: Contactați primăria pentru sprijin conform legislației privind dezastrele sau situațiile de vulnerabilitate.

Acțiunile civile au termene de prescripție, fiind importantă intervenția rapidă.

Dreptul la despăgubire depinde de stabilirea cauzei exploziei și a responsabilității.

Păstrați toate documentele relevante: facturi, chitanțe, corespondență și dovezi foto/video.

În lipsa unor prevederi legale specifice pentru despăgubirea locuințelor distruse prin explozie, victimele trebuie să se bazeze pe mecanisme generale: acțiuni civile împotriva celor responsabili și solicitarea de ajutoare sociale sau de urgență. Consultarea unui avocat este recomandată pentru analiza detaliată a situației și identificarea celei mai potrivite căi de acțiune.