Premierul Ilie Bolojan urmărește cu mare interes hotărârea Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților.

Potrivit unor surse neoficiale, informațiile care au ajuns în presă și au fost auzite chiar de premier sugerează că judecătorii CCR sunt pe cale să considere legea neconstituțională.

În lumina acestor evoluții, Ilie Bolojan ia în calcul să își înainteze demisia din postul de premier, considerând că Guvernul și-a pierdut legitimitatea, după ce legea pentru care și-a asumat responsabilitatea în fața Parlamentului a fost respinsă de Curtea Constituțională.

În paralel, Bolojan pare să urmărească și un obiectiv politic: prin demisia sa, și-ar putea pregăti terenul pentru a candida la Primăria Capitalei la scrutinul din 30 noiembrie.

La începutul lunii, premierul Ilie Bolojan a menționat posibilitatea de a-și depune demisia în cazul în care legea privind modificarea pensiilor magistraților ar fi declarată neconstituțională.

Ilie Bolojan a precizat că nu a afirmat vreodată intenția de a demisiona, ci doar a subliniat faptul că atunci când un guvern propune legi importante care nu sunt validate, apare o problemă de legitimitate în a continua cu alte decizii. El a adăugat că, dacă o astfel de situație ar apărea vreodată, o va anunța personal, însă a insistat că, în prezent, nu se pune această problemă.

„Să ştiţi că eu nu am spus asta, am spus că în condiţiile în care vii cu proiecte de lege importante care nu sunt validate, ai o problemă de legitimitate de a lua alte măsuri. Dar dacă se va pune vreo astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă” .

Surse din mediul judiciar au transmis că, în această dimineață, judecătorii Curții Constituționale au avut o întâlnire informală, în cadrul căreia au analizat eventualul verdict legat de legea pensiilor magistraților. Discuțiile s-ar fi desfășurat într-un context tensionat, decizia finală fiind una greu de anticipat.

Potrivit informațiilor disponibile, dintre cei nouă judecători ai Curții Constituționale, cinci ar fi înclinați să voteze pentru declararea neconstituționalității legii, în timp ce patru s-ar opune, ceea ce ar putea înclina balanța în favoarea respingerii acesteia.

Cu toate acestea, surse din sistemul judiciar susțin că doi dintre judecători ezită încă să-și definitiveze poziția, iar balanța voturilor rămâne una extrem de instabilă.