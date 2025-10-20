George Simion a explicat că partidul său nu dorește să intre la guvernare alături de „forțele care au anulat alegerile din România”, însă consideră că numirea lui Călin Georgescu ca premier ar reprezenta o măsură reparatorie față de nedreptățile suferite de acesta și față de anularea scrutinului.

În acest context, Simion a subliniat că ar susține orice formulă de guvernare în care Georgescu ar fi prim-ministru, fără a solicita funcții sau poziții pentru AUR în structura guvernamentală.

Totodată, liderul partidului a menționat că AUR dispune de oameni capabili și bine pregătiți pentru toate funcțiile importante din statul român, fapt care, potrivit lui, s-a observat în ultima perioadă.

„Noi nu dorim să intrăm la guvernare cu aceste forţe care au anulat alegerile din România. Ca măsură reparatorie faţă de anularea alegerilor, faţă de ce a păţit domnul Călin Georgescu, eu mi-am anunţat susţinerea oricărei formule în varianta în care domnul Călin Georgescu ar fi premierul unei astfel de coaliţii, fără a avea pretenţii pentru ca noi să facem parte din respectiva formulă de guvernare, deşi pentru toate funcţiile importante din statul român avem oameni capabili, oameni pregătiţi în toate domeniile, aşa cum cred că s-a şi observat în ultima vreme”, a declarat Simion la Senat.

Întrebat dacă o astfel de susținere ar putea include și o alianță cu Partidul Social Democrat (PSD), George Simion a precizat că această condiție, sprijinul pentru Călin Georgescu ca premier, este valabilă pentru toate forțele politice, nu doar pentru PSD.

„E valabil şi pentru celelalte forţe politice dacă ar face acest gest”, a mai spus George Simion.

De asemenea, George Simion a spus și că nu va candida la Primăria Capitalei, deși formațiunea sa își propune să intre cu șanse reale în cursa electorală. Liderul AUR a subliniat că își dorește ca partidul să rămână concentrat pe obiectivele strategice, nu pe ambiții personale.

„Ne-am bucura să fie alegeri pe 7 decembrie. Nu pun AUR sau propria persoană pe primul loc. Vom alege persoana care are șanse să câștige. Ne luptăm pentru Primăria Capitalei și vom folosi, în acest sens, toate resursele pe care le avem la dispoziție. Din partea caselor de sondare a opiniei publice (…) suntem creditați cu o uriașă, chiar fără precedent, simpatie de către populația României și asta înseamnă că inclusiv bătălia politică pentru București trebuie să reprezinte o luptă în care noi să candidăm cu șanse. (…) Nu voi candida la Primăria Bucureștiului pentru că nu mi se potrivește acest rol”, a mai spus liderul AUR.

Simion a afirmat că formațiunea pe care o conduce are „candidați potriviți” pentru funcția de primar general, oameni care pot aduce o alternativă credibilă față de partidele aflate la putere.

Totodată, el subliniază faptul că AUR se bucură de o creștere semnificativă în sondaje, iar „bătălia pentru București trebuie să reprezinte o luptă în care noi să candidăm cu șanse reale”.

„Avem candidați pe care îi putem susține și care se potrivesc cu acest rol de primar al Bucureștiului”, a spus liderul AUR.

El a explicat că popularitatea formațiunii se datorează dezamăgirii publice față de clasa politică actuală și felului nedemocratic în care aceasta a blocat alternanța la putere.

„Înțelegem lupta politică, și eu am făcut multe lucruri pentru că a trebuit să le fac ca proiectul Alianței pentru Unirea Românilor să avanseze și a avansat consistent. Avem candidați pe care îi putem susține și să se potrivească cu acest rol de primar al Bucureștiului. (…) Cred că ultima creștere în sondaje se datorează felului nedemocratic prin care clasa politică actuală, aceeași coaliție (…) pe care o știm din 2021 a ales să se țină de scaune și nu a permis alternanța la putere. Lucrul ăsta este grav. Pe de altă parte, noi suntem singurii care nu am fost la guvernare și oamenii își pun speranța în noi”, a completat Simion.

În încheiere, Simion a spus că partidul său merită o șansă să demonstreze ce poate, făcând o comparație cu partidele care au condus România în ultimii ani.