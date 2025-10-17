Călin Georgescu, mesaj după tragedia de vineri dimineață din cartierul bucureștean Rahova, soldată cu 3 morți, 15 răniți și zeci de persoane rămase fără locuință în acest moment.

El a afirmat că drama i-a afectat pe toți românii, pentru că în spatele ruinelor se află vieți și suferință, nu simple clădiri. Călin Georgescu a spus că îi îmbrățișează pe cei care au pierdut totul și pe cei care luptă pentru viață, mulțumindu-le totodată celor implicați în operațiunile de salvare.

El a subliniat că adevărata forță a unei națiuni nu stă în bogăție sau putere, ci în omenie și solidaritate. Totodată, a avertizat că răul nu apare doar din întâmplare, ci și din lipsa de conștiință a celor care ar trebui să vegheze asupra binelui comun.

Călin Georgescu a încheiat mesajul cu un apel la iubire și compasiune.

„Dragii mei, Tragedia de astăzi din București, explozia blocului din Calea Rahovei, ne rănește pe toți. În spatele ruinelor sunt vieți, lacrimi, oameni — frați. Îi îmbrățișez, cu sufletul, pe cei care au pierdut totul și pe cei care luptă acum pentru viață sau pentru a salva vieți. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au decedat și sa-i întărească pe cei răniți și pe cei care slujesc în aceste clipe. Mulțumesc celor care ajută, celor care nu se tem să fie oameni — buni, curați, adevărați. Fiecare român care simte durerea altuia ține vie lumina acestei țări. Adevărata putere a unui popor nu stă în arme, bani sau tehnologie — ci în caracterul colectiv al celor care îl alcătuiesc. Omenia este cea mai adâncă formă de putere, acel „da” rostit vieții și binelui, chiar și în întuneric. Să nu uităm însă că răul nu vine doar din întâmplare. Când inima se răcește, viața întreagă plătește prețul — iar unii, datori să vegheze, caută acum umbre de vină în locul propriei conștiințe. Dumnezeu să ajute România, care trăiește prin cei care iubesc, care ajută și care nu-și pierd omenia”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de socializare.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a prezentat, vineri după-amiază, o cronologie detaliată a evenimentelor care au condus la explozia produsă într-un bloc de pe Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, soldată cu trei victime decedate și 15 persoane rănite, a avut loc vineri dimineață, la ora 09:08.

Potrivit IGSU, primele semnale de pericol apăruseră încă din ziua anterioară tragediei. În dimineața de joi, 16 octombrie, la ora 08:22, fusese înregistrat un apel la 112 care semnala un miros puternic de gaz în același imobil.

La ora 08:29, un echipaj al ISU București-Ilfov s-a deplasat la fața locului, a confirmat sesizarea și a oprit alimentarea cu gaze, solicitând intervenția echipei operatorului de distribuție. Pompierii au rămas în zonă până la sosirea acestora, pentru a asigura măsurile de siguranță necesare.

Conform documentelor operative ale structurilor MAI, între momentul intervenției din 16 octombrie și ora 09:08 a zilei de 17 octombrie nu au mai fost primite alte apeluri care să semnaleze probleme la același imobil.

Totuși, vineri dimineață, la aceeași oră, s-a produs explozia care a distrus mai multe apartamente și a provocat un număr semnificativ de victime.

Reprezentanții ISU București-Ilfov au precizat că, în incinta Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, a fost amenajat un centru de asistență destinat persoanelor evacuate, care nu pot reveni în locuințele lor din cauza riscului privind stabilitatea clădirii.

Pompierii au explicat că gestionarea centrului se desfășoară cu sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, al DGASPC Sector 5, al Crucii Roșii, al Fundației World Vision și al organizației Salvați Copiii.

Toate persoanele afectate au fost înregistrate și vor beneficia, cu ajutorul autorităților, de cazare temporară, alimente și medicamente.

În centru se află și psihologi ai IGSU și ISU București-Ilfov, care oferă sprijin emoțional celor direct afectați, precum și rudelor victimelor. De asemenea, pentru situațiile sociale urgente a fost pus la dispoziție numărul de telefon 021.9524, aparținând DGASPC.

