Ministrul Muncii, Florin Manole, dă asigurări că Ministerul Muncii are pregătit un nou proiect de lege pentru reforma pensiilor speciale, în cazul în care Curtea Constituțională a României (CCR) va respinge actuala variantă. El a amintit că o inițiativă similară fusese respinsă înainte pentru că făcea un tratament fiscal diferit față de ceilalți pensionari, așa că ministerul pregătește o variantă care să respecte deciziile CCR.

Manole a precizat că, pe tot parcursul elaborării legii, au fost în contact constant cu Bruxelles-ul pentru ca oamenii să știe la ce să se aștepte. El a menționat că există un plan B, pe care l-a prezentat și premierului.

Ministrul Muncii a mai spus că este nevoie de un sistem de pensii mai echitabil și a precizat că proiectul de lege aflat acum la CCR sau orice viitor proiect nu va afecta pensiile speciale deja plătite. Pentru acestea există însă o soluție: impozitarea progresivă a veniturilor, nu doar a pensiilor speciale, deoarece proiectul anterior fusese respins pentru că făcea diferențe fiscale între pensionari.

„În tot procesul acesta de facere a legii care este, acum, pe masa CCR, am avut comunicare constantă cu Comisia Europeană. Și e un lucru care trebuie să se întâmple mereu, pentru că oamenii aceia trebuie să aibă o anumită predictibilitate dinspre noi. Iar faptul că există un plan B pentru a reface proiectul dacă ajungem în situația nefericită de a fi declarat neconstituțional, este un lucru important. Chiar dacă nu mai e mult timp, undeva la o lună, noi avem un draft la Ministerul Muncii. Draftul pe care l-am și pus inițial pe masa premierului. Da și trebuie să facem asta, pentru că avem nevoie de un sistem mai echitabil. Vreau să fac o precizare. Acest proiect care este pe masa CCR sau un eventual proiect care se va referi la viitor, nu va afecta, din păcate, pensiile speciale în plată. Pentru ele însă există o soluție, iar soluția este impozitarea progresivă a veniturilor, nu doar a pensiilor speciale, pentru că CCR a mai respins o dată…De fapt proiectul anterior a fost respins pe motivul că instituie un tratament fiscal diferit față de alte venituri ale altor pensionari”, a declarat Manole în cadrul unui interviu acordat pentru DCNews.

Între timp, Curtea Constituţională a României (CCR) discută din nou reforma pensiilor magistraţilor, după ce a amânat de două ori decizia. Judecătorii CCR trebuie să dea un verdict şi pentru proiectul de lege care prevede măsuri fiscale din al doilea pachet pentru reducerea deficitului bugetar.

Sesizarea privind neconstituţionalitatea legii care modifică pensiile speciale a fost amânată până pe 20 octombrie. În aceeaşi zi, CCR trebuie să decidă şi asupra sesizării legate de legea care prevede măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor publice şi modificarea unor alte acte normative.

Până acum, judecătorii CCR au respins plângerile depuse de parlamentarii din Opoziţie împotriva mai multor legi — printre ele, legea pentru îmbunătăţirea activităţii unor autorităţi administrative şi legea care aduce modificări în domeniul sănătăţii.

Legea care schimbă pensiile speciale, inclusiv condiţiile de pensionare pentru magistraţi, a fost însă contestată la CCR de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Pe 4 septembrie, judecătorii de la ÎCCJ au decis în unanimitate să sesizeze CCR.

Într-un comunicat, ÎCCJ a spus că judecătorii transmit un mesaj clar: *nu acceptă nicio încercare de a slăbi independenţa justiţiei sau statutul magistraţilor. Ei au subliniat că independenţa justiţiei este esenţială pentru democraţie şi statul de drept.

Instanţa supremă susţine că noua lege încalcă 37 de decizii anterioare ale CCR şi mai multe principii importante, cum ar fi: respectarea statului de drept și independența justiției, siguranța juridică și aplicarea corectă a legii, interzicerea aplicării retroactive a legilor, protejarea încrederii legitime, evitarea discriminărilor nejustificate. Ba mai mult, ÎCCJ spune că legea nu a respectat procedurile obligatorii — cum ar fi obținerea avizului Consiliului Superior al Magistraturii — și nici regulile privind modul în care Guvernul își poate asuma răspunderea pentru o lege.