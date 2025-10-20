Înscrierile pentru Programul FIV 2025 încep luni, 20 octombrie 2025, la ora 10:00 și se fac doar online. Sunt fonduri disponibile pentru 10.000 de persoane sau cupluri. Programul este organizat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) și oferă ajutor financiar pentru cupluri sau persoane singure care vor să aibă copii prin fertilizare in vitro (FIV).

Cei care vor să se înscrie trebuie să fie asigurați în sistemul de sănătate și să aibă un diagnostic medical de infertilitate, emis de o clinică parteneră după ce aceasta este acceptată în program.

Perioada de înscriere începe pe 20 octombrie 2025, ora 10:00 și se încheie pe 30 noiembrie 2025. După această dată nu se mai acceptă dosare noi.

Înscrierile se fac exclusiv online, pe platforma care va fi disponibilă pe: https://mmuncii.gov.ro/crestere-natalitate-fiv/ Mai multe informații pot fi găsite și pe: https://up-comunitate.ro/projects

Cei care vor să se înscrie trebuie să îndeplinească anumite condiții. Persoanele sau cuplurile trebuie să fie asigurate în sistemul de sănătate și să prezinte o adeverință valabilă care dovedește acest lucru.

Dosarul trebuie să conțină și un document medical numit „indicație FIV”, care confirmă diagnosticul de infertilitate. Este important ca acest document să fie emis după ce clinica parteneră a fost acceptată în Programul FIV 2025. Dacă documentul a fost emis înainte de data respectivă, dosarul va fi respins.

În plus, nu pot aplica persoanele care au primit ajutor financiar similar prin alte programe. Cei care au participat la Programul FIV 2024 se pot înscrie din nou numai dacă au finalizat și validat decontul pentru procedura de anul trecut în platforma digitală.

Înscrierea se face în mai mulți pași:

accesează platforma online indicată pe site-ul Ministerului Muncii (MMFTSS);

creează un cont și autentifică-te;

după ce te conectezi, completează datele cerute și alege clinica unde vrei să faci procedura, din lista de clinici partenere acreditate;

platforma va genera automat mai multe documente: cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere, acordul pentru prelucrarea datelor personale. Aceste documente trebuie descărcate, semnate și încărcate înapoi în platformă, împreună cu restul actelor necesare.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină: