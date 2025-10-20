Sindicatele și patronatele se vor întâlni la ora 13:00 cu ministrul Muncii, Florin Manole, pentru a analiza scenariile privind majorarea salariului minim pe economie pentru anul viitor. Reprezentanții patronatelor susțin că o creștere nu este sustenabilă, motiv pentru care propun înghețarea salariului minim la valoarea actuală de 4.050 de lei brut.

Prim-vicepreședintele IMM, Sterică Fudulea, a afirmat, într-o intervenție la Digi24, că o majorare de 8–10% a costurilor legate de forța de muncă ar însemna un impact de aproximativ 39 de lei lunar pentru fiecare angajat, în timp ce firmele ar suporta efectiv aproape 300 de lei în plus per angajat.

Fudulea a subliniat că statul este principalul beneficiat, iar întreprinderile mici și mijlocii rămân dezavantajate, sugerând că s-ar putea lua în calcul suspendarea creșterii salariului minim pentru un an, având în vedere recentele majorări de taxe pentru mediul de afaceri fără vreo reducere corespunzătoare în aparatul bugetar.

„O creștere cu 8–10% a costurilor pe cheltuiala forței de muncă înseamnă 39 de lei pe lună pentru fiecare angajat, față de aproximativ 300 de lei în plus pe care trebuie să îi suporte firma pentru fiecare angajat. Statul este, ca de obicei, câștigătorul net, în timp ce IMM-urile rămân dezavantajate. În acest an putem lua în calcul suspendarea creșterii salariului minim pentru un an de zile, pentru că, în ultima perioadă, am văzut doar creșteri de taxe suportate de mediul de afaceri, fără nicio reducere în aparatul bugetar”, a declarat Sterică Fudulea, prim-vicepreședinte IMM, într-o intervenție la Digi24.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis că premierul Ilie Bolojan analizează, în principiu, să nu majoreze salariul minim pentru anul 2026.

„Subiectul este în continuare în analiză, dar, în principiu, salariul minim nu va crește”, a precizat Dogioiu la finalul ședinței de Guvern de joi, subliniind că decizia finală nu a fost încă luată.

România a transpus în legislație, în februarie 2025, directiva europeană privind salariile minime adecvate, care prevede ca salariul minim să fie cel puțin 50% din salariul mediu brut, asigurând astfel un trai decent pentru angajați. Conform acestei directive, scenariile de creștere a salariului minim în România sunt:

Nivel minim: 47% din salariul mediu brut – 4.314 lei;

Nivel intermediar: 50% din salariul mediu brut – 4.590 lei;

Nivel maxim: 52% din salariul mediu brut – 4.773 lei.

Aceste valori servesc drept referință pentru discuțiile privind ajustarea salariului minim pentru anul 2026.