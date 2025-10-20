Potrivit deciziei luate luni, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate a legii pentru modificarea și completarea actelor normative din domeniul pensiilor de serviciu. Surse judiciare au precizat că motivul principal se referă la o eroare procedurală în solicitarea avizului CSM, o etapă obligatorie înainte de adoptarea unei legi care privește statutul magistraților.

Pentru admiterea sesizării depuse de președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Cei care au votat împotrivă au fost Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Raportul final – cinci la patru – reflectă o decizie de echilibru, în care a contat strict respectarea procedurilor constituționale.

CCR a transmis ulterior un comunicat în care a confirmat admiterea sesizării, precizând că motivele sunt de natură extrinsecă – adică țin de modul de adoptare, nu de fondul legii. Surse citate de România TV au relatat că problema centrală ar fi lipsa unui aviz legal și complet din partea CSM.

Înalta Curte a semnalat în sesizarea transmisă Curții Constituționale faptul că Guvernul nu a respectat procedura de solicitare a avizului CSM, acordând instituției un termen mult prea scurt pentru analiză. Conform legii, Consiliul are la dispoziție maximum 30 de zile pentru a emite avizul, însă practica și jurisprudența CCR arată că timpul trebuie să fie „rezonabil”, pentru ca avizul să fie fundamentat.

Conform informațiilor disponibile, CSM a fost informat prima dată despre proiect la 29 iulie, primind doar un tabel cu modificările propuse și o cerere de punct de vedere. Reprezentanții instituției au refuzat să se pronunțe pe un „draft” incomplet, arătând că pot analiza doar un proiect final.

Pe 20 august, Ministerul Muncii, condus de Petre Florin Manole, a transmis oficial către CSM o nouă solicitare – însă de data aceasta nu a cerut un „aviz”, ci un „punct de vedere”.

Două zile mai târziu, Executivul a recunoscut eroarea procedurală și a trimis o nouă adresă, în care a solicitat avizul formal, conform legii. CSM nu a mai transmis niciun răspuns până la data adoptării proiectului de către Guvern, invocând lipsa timpului și necesitatea consultării adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor.

Pe 29 august, Guvernul a aprobat proiectul în ședință, iar la 1 septembrie și-a asumat răspunderea în Parlament. Înalta Curte a reclamat ulterior că, între 22 și 29 august, textul legii a fost modificat semnificativ, fără ca aceste schimbări să fie retrimise CSM-ului pentru analiză.

În urma acestei proceduri incomplete, Consiliul nu a putut formula un aviz valabil, iar Curtea Constituțională a considerat că această lipsă afectează procesul legislativ.

Potrivit surselor juridice, Guvernul ar putea corecta greșeala prin reluarea procedurii, solicitând oficial avizul CSM în forma prevăzută de lege și retransmițând proiectul pentru analiză completă. Abia după primirea unui aviz legal, Executivul poate readuce legea în Parlament.

Decizia CCR blochează temporar reforma pensiilor magistraților, dar oferă Executivului posibilitatea de a repara eroarea procedurală și de a reface actul normativ cu respectarea tuturor pașilor legali.