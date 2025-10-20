Nicușor Dan a subliniat că reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate pentru actuala coaliție de guvernare și că toate partidele din cadrul acesteia și-au asumat responsabilitatea pentru implementarea modificărilor necesare.

Potrivit acestuia, obiectivul nu ar fi unul îndreptat împotriva magistraților, ci ar reprezinta o corectare a unei prevederi considerate anormale, cea care stabilea pensia la un nivel egal cu salariul, reglementare introdusă defectuos în urmă cu câțiva ani de clasa politică.

Nicușor Dan a precizat că noul proiect legislativ va fi redactat în conformitate cu decizia Curții Constituționale, astfel încât prevederile privind pensiile magistraților să fie modificate într-un mod care să respecte principiile constituționale și să reflecte un echilibru între drepturile magistraților și echitatea socială.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani. Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților. Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la Legea privind pensiile magistraților. Verdictul de neconstituționalitate a fost emis pe motive extrinseci, care nu vizează aspectele legate de reforma propriu-zisă.

În favoarea admiterii sesizării formulate de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Pentru respingerea sesizării au votat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Decizia a fost luată, așadar, cu un raport strâns de 5 voturi pentru admitere și 4 împotrivă.