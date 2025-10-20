Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu ia în considerare oprirea ofensivei militare și că poziția Moscovei este aceeași ca în ultimele luni.

„Acesta este un articol de ziar. În general, au existat multe declarații diferite pe această temă”, a spus Peskov, citat de agenția TASS.

El a adăugat că ideea de a opri conflictul fără atingerea obiectivelor militare „nu se discută”.

Peskov a subliniat că subiectul încetării focului a fost abordat de mai multe ori în contactele ruso-americane, iar răspunsul Moscovei a rămas același. „Acest subiect a fost ridicat în mod repetat, cu nuanțe variate, în timpul contactelor ruso-americane, iar partea rusă a răspuns de fiecare dată. Acest răspuns este bine cunoscut: poziția Federației Ruse rămâne consecventă”, a declarat el.

Potrivit Financial Times și Pravda, Donald Trump ar fi propus, în timpul unei întâlniri recente cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, oprirea luptelor „pe liniile actuale” ca prim pas spre o negociere de pace.

„Credem că ambele părți ar trebui să se oprească acolo unde se află acum”, ar fi spus Trump, conform surselor citate.

Ulterior, liderul american a negat că ar fi cerut Ucrainei să cedeze teritoriile din Donbas, însă a reiterat ideea că pacea trebuie obținută „prin compromis realist”.

Dmitri Peskov a confirmat existența unor contacte între experți ruși și americani legate de posibile livrări de rachete Tomahawk către Ucraina.

„Ascultăm declarațiile pe această temă și ne ghidăm după ele. Există contacte la nivel de experți, unde se face schimb de poziții”, a precizat Peskov, potrivit agenției Interfax.

Întrebat dacă Moscova a primit vreo confirmare oficială de la Washington privind neacordarea rachetelor, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a explicat că Rusia se bazează doar pe declarațiile publice ale președintelui Donald Trump și pe relatările din presa americană.

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat că România nu a primit nicio cerere oficială privind accesul în spațiul aerian pentru o eventuală deplasare a președintelui rus Vladimir Putin la Budapesta, unde ar urma să aibă loc discuții privind pacea în Ucraina.

„Nicio astfel de cerere nu a fost încă depusă şi nu a fost confirmat niciun zbor sau prezenţă în acest sens, dar haideţi să ne concentrăm doar pe elementele de bază, care sunt buna practică ca Putin să ceară permisiunea înainte de a intra în spaţiul aerian european”, a spus ministrul, la Bruxelles.

Ea a anunțat totodată lansarea trenului internațional pe ruta Kiev–Chișinău–București, subliniind că proiectul reprezintă „un pas concret de interconectivitate între Ucraina, Moldova și România, atât pentru cetățeni, cât și pentru cooperare economică”.