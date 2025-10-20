Pensiile distribuite prin Poștă se virează, în mod normal, în fiecare lună, în intervalul 1-15. În noiembrie, calendarul va suferi o mică modificare, întrucât data de 1 noiembrie cade sâmbătă, iar 2 noiembrie este duminică, zile nelucrătoare pentru Poșta Română. Prima zi de lucru este luni, 3 noiembrie, însă distribuirea efectivă a pensiilor pe teren se va face, cel mai probabil, începând cu marți, 4 noiembrie.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) asigură că, în ciuda acestei mici întârzieri, toate pensiile vor fi virate până la data limită de 15 noiembrie. În total, aproximativ 2.300.000 de pensii sunt livrate lunar prin intermediul Poștei Române. Pensionarii care nu sunt găsiți acasă de poștaș vor putea ridica pensia de la oficiul poștal, unde suma va fi păstrată timp de două zile. După această perioadă, banii se întorc la Casa Județeană de Pensii, iar beneficiarii pot solicita plata printr-o cerere scrisă.

Pentru cei 2.600.000 de pensionari care primesc pensiile pe card, plățile vor fi făcute pe 12 și 13 noiembrie, fără modificări față de programul obișnuit.

În paralel, în sistemul public de pensii sunt în desfășurare două procese de revizuire. Prima este așa-numita „mică recalculare”, care vizează pensiile pentru care au fost depuse adeverințe cu venituri nepermanente. Deocamdată, doar între 5% și 7% dintre aceste dosare au fost procesate. Software-ul folosit pentru recalculare a început să funcționeze, dar nu acoperă toate operațiunile, ceea ce face ca procedura să avanseze lent. În unele cazuri, pensionarii care au primit deciziile au încasat deja sume suplimentare, cum ar fi majorări de 170 de lei.

Beneficiarii care primesc decizii în baza „micii recalculări” vor încasa, din noiembrie, pensia mărită, împreună cu restanțele aferente ultimelor 13 luni, corespunzătoare perioadei septembrie 2024-noiembrie 2025.

A doua categorie vizată de modificări o reprezintă pensionarii care trec de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă. Primele decizii cu noile cuantumuri au fost trimise încă din iulie, însă multe persoane nu au primit pensia mărită în luna următoare, așa cum prevede legea. Acestea urmează să primească, în noiembrie, atât pensia recalculată, cât și restanțele pentru cele 13 luni anterioare.

Pensionarii care nu au primit majorările prevăzute pentru recalculare sau pentru trecerea la pensia pentru limită de vârstă sunt sfătuiți să se adreseze Casei Județene de Pensii de care aparțin. Cea mai eficientă soluție este depunerea unei cereri scrise, cu număr de înregistrare, pentru clarificarea situației și efectuarea plății.