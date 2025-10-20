Conform comunicatului transmis de organizația sindicală, BNS consideră că această inițiativă nu contribuie la o digitalizare reală, ci creează un dezechilibru între angajatori și angajați. Proiectul ar permite angajatorilor să impună unilateral semnarea electronică a contractelor individuale de muncă, transformând astfel o opțiune care ar trebui să fie mutuală într-o obligație impusă unilateral.

Reprezentanții Blocului Național Sindical (BNS) atrag atenția că modificarea prevede posibilitatea utilizării semnăturii electronice avansate, care nu are aceeași valoare juridică precum semnătura electronică calificată. În opinia organizației, acest lucru ar duce la contracte vulnerabile, care pot fi ușor contestate și care nu oferă garanția unei asumări reale din partea semnatarului.

BNS subliniază că eventualele costuri legate de obținerea semnăturii electronice calificate nu trebuie transferate salariaților și avertizează că digitalizarea nu trebuie să devină un nou mecanism prin care responsabilitățile sunt mutate asupra lucrătorilor.

„BNS se opune modificărilor abuzive ale Codului Muncii! Prin reprezentanţii săi din Consiliul Economic şi Social, Blocul Naţional Sindical propune emiterea unui aviz nefavorabil pentru Propunerea legislativă de modificare a Codului Muncii şi a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă (b450/30.09.2025). Deşi iniţiativa Partidul Naţional Liberal pretinde că urmăreşte „digitalizarea relaţiilor de muncă”, în realitate permite angajatorilor să impună unilateral semnarea electronică a contractelor, transformând o opţiune mutuală într-o obligaţie dezechilibrată. Mai grav, proiectul permite utilizarea semnăturii electronice avansate – care nu are aceeaşi valoare juridică precum semnătura calificată. Asta înseamnă contracte vulnerabile, uşor de contestat şi fără garanţia reală a asumării semnatarului. Costurile pentru semnătura calificată nu pot fi puse în cârca salariaţilor! Digitalizarea nu trebuie să devină o nouă formă de transfer al responsabilităţilor către lucrători”, arată comunicatul BNS.

Confederația sindicală amintește că, în forma actuală, Codul Muncii permite deja utilizarea semnăturii electronice, însă doar cu acordul ambelor părți implicate – angajator și salariat. Orice încercare de impunere unilaterală a acesteia ar reprezenta o tentativă de dezechilibrare a raportului de forțe în relațiile de muncă.

Blocul Național Sindical consideră propunerea legislativă drept inacceptabilă, argumentând că nu aduce un progres real în procesul de digitalizare, ci, dimpotrivă, amplifică riscurile de abuz, presiunea asupra angajaților și nesiguranța juridică în raporturile de muncă.