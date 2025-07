Blocul Național Sindical (BNS) consideră că pachetul de măsuri fiscale anunțat de autorități este inechitabil și ineficient. Organizația sindicală avertizează că accentul este pus greșit pe supraimpozitarea contribuabililor corecți, în timp ce evaziunea fiscală și munca la negru sunt tolerate. BNS propune alternative axate pe extinderea controalelor, scăderea fiscalității pe muncă și o repartizare mai echitabilă a sarcinilor fiscale.

Potrivit BNS, recentele modificări ale Codului Fiscal nu vizează ineficiențele din sistem, ci cresc presiunea asupra celor care plătesc deja taxe.

În loc să fie echitabil împărțită, povara reducerii deficitului este suportată în mod disproporționat de persoanele cu venituri mici și medii. Organizația arată că, de 30 de ani, politica fiscală din România s-a axat pe colectarea rapidă din surse facile, fără o reformă reală.

Majorarea TVA este una dintre cele mai criticate măsuri. Sindicaliștii susțin că Guvernul preferă soluții rapide, precum creșterea TVA, fără să combată evaziunea fiscală, cauza principală a pierderilor bugetare.

România va ajunge în topul țărilor cu cel mai ridicat TVA efectiv din Europa, deși nu are măsuri compensatorii precum cotele reduse practicate în alte state.

Introducerea contribuției de sănătate pentru pensiile de peste 3.000 de lei este considerată de BNS o formă de supraimpozitare.

Organizația atrage atenția că măsura afectează în special pensionarii cu venituri modeste și că, în lipsa unei reforme reale a pensiilor speciale, este inechitabilă. În plus, extinderea bazei de taxare ar trebui realizată prin combaterea muncii nedeclarate, nu prin sarcini suplimentare pe cei fiscalizați.

„1,8 milioane de pensii intră DE ACUM sub sfera impozitării prin CASS. «Pensii speciale» sunt mult mai puține – «pensii de serviciu», aproximativ 12.000 (magistrați, etc) plus aproximativ 170.000, foști angajați MApN, MAI, etc.

(…) Aplicarea CASS procentual pentru pensiile de peste 3.000 de lei (pentru ceea ce depășește 3.000 de lei), nu este o formă de asigurare de sănătate, ci o formă de supra-impozitare.

Lărgirea bazei de impozitare, trebuie să se facă prin identificarea și fiscalizarea muncii informale, și nu prin supra-impozitare.

România are aproape ce mai scăzută rată de ocupare a forței de muncă din UE-27 (după Italia), nu se acționează pentru fiscalizarea locurilor de muncă informale”, notează BNS.