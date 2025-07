Ministrul Afacerilor Externe subliniază că, în prezent, nu există condițiile necesare pentru majorări salariale în cadrul MAE, având în vedere restricțiile bugetare actuale. Totodată, Oana Ţoiu avertizează că menținerea subfinanțării pe termen mediu ar putea avea consecințe negative asupra intereselor României la nivel internațional.

Într-o intervenție la Antena 1, Ţoiu a subliniat că în prezent ministerul face economii substanțiale, reușind să reducă cheltuielile cu două milioane de lei doar în primele două săptămâni de mandat.

Oana Ţoiu atrage atenția asupra necesității reevaluării bugetului alocat diplomației românești, subliniind că alocarea de doar 0-0,8% din PIB pentru Ministerul Afacerilor Externe nu este suficientă în contextul provocărilor internaționale actuale ale României. Ministrul consideră că, începând de anul viitor, acest subiect ar trebui tratat cu mai multă seriozitate la nivel guvernamental.

În ceea ce privește detașările la ambasade și consulate, conducerea MAE susține că fiecare situație este analizată separat, cu atât mai mult cu cât unele numiri au stârnit controverse în spațiul public. Oficialii consideră că persoanele care nu dețin competențele necesare sau nu aduc plusvaloare relațiilor externe ale României nu ar trebui să rămână pe astfel de poziții. În același timp, ministerul justifică recurgerea la detașări prin lipsa angajărilor din anumite perioade, precum cea a pandemiei, subliniind că această soluție a fost necesară pentru a acoperi deficitul de personal în rețeaua externă.

Ministrul a dat exemplul Filipinelor, unde una dintre persoanele detașate a stârnit controverse după ce în CV-ul său apărea anterior meseria de hingher.

„Am vrut să mă uit şi cum arată CV-ul persoanei respective şi ce face acolo. Şi este, de fapt, o persoană care a lucrat în Afganistan, în numele României, în trupele speciale, care are acest istoric în zona militară. Şi CV-ul este unul care i-ar permite, de exemplu, să aibă şi salariul dublu sau triplu faţă de cel pe care îl are acum. Este necesar să ne uităm la fiecare detaşat. Am întrebat şi colegii din minister dacă a vrut altcineva, în baza concursurilor, să se ducă în Filipine şi să nu fie nimeni dezavantajat. Au fost câteva concursuri la care nu a aplicat nimeni din interiorul ministerului, de exemplu”, a precizat ministrul.