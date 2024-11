Doliu în lumea filmului! A murit actorul Timothy West

Doliu în lumea filmului! Actorul britanic Timothy West a decedat la vârsta de 90 de ani. Anunțul a fost făcut de către familia sa miercuri, 13 noiembrie, pe rețelele de socializare.

Cariera sa a trecut de la piesele lui Shakespeare și filme precum „The Day of the Jackal” la celebrele telenovele EastEnders și Coronation Street, relatează The Hollywood Reporter.

„După o viață lungă și extraordinară pe scenă și în afara ei, tatăl nostru drag, Timothy West, a murit pașnic în somn ieri seară”, au spus copiii săi, Juliet, Samuel și Joseph West într-o declarație pe X. „Tim a fost alături de prieteni și familie la sfârșit. Își lasă soția, Prunella Scales, cu care a fost căsătorit timp de 61 de ani, o soră, o fiică, doi fii, șapte nepoți și patru strănepoți. Tuturor ne va lipsi teribil”, au adăugat aceștia.

Familia actorului a adăugat:

„Am dori să mulțumim personalului NHS incredibil de la spitalul St George, Tooting, și de la Avery Wandsworth pentru îngrijirea lor iubitoare în timpul ultimelor sale zile”.

O carieră impresionantă în teatru, film și televiziune

Timothy West a devenit cunoscut datorită unor pelicule precum „The Day of the Jackal” (1973), în care a jucat rolul comisarului Berthier, și „Cry Freedom” (1987).

În 2013, a avut un mic rol în serialul „Coronation Street”, înainte de a apărea în „EastEnders” un an mai târziu, în rolul lui Stan Carter. Ulterior, a dat viață acestui acest personaj timp de mai bine de un an. Cele mai recente credite ale sale în seriale TV includ „Gentleman Jack”.

În televiziunea britanică, West a apărut și în adaptări ale poveștilor lui Roald Dahl și Charles Dickens, inclusiv „Oliver Twist”. În „Great Canal Journeys”, el și Scales și-au împărtășit dragostea pentru călătoriile cu bărci înguste și au explorat modul în care cuplul a trecut peste demența lui Scales.

Actorul Nitin Chauhaan a murit la 35 de ani

Aceasta nu este însă singura pierdere suferită recent de lumea filmului. Actorul indian Nitin Chauhaan, cunoscut din emisiunile „Crime Patrol” și „Splitsvilla”, a murit la vârsta de 35 de ani.

Potrivit presei locale, Chauhaan ar fi recurs la sinucidere, informație susținută și de o postare pe rețelele de socializare a fostului său coleg, Vibhuti Thakur, care și-a exprimat șocul și tristețea față de pierderea actorului.

Originar din Aligarh, Uttar Pradesh, Nitin Chauhaan a devenit cunoscut în India prin participarea la reality show-ul de succes „Dadagiri 2”. Ulterior, și-a consolidat cariera în televiziune, apărând în emisiuni populare precum „Zindagi Dot Com” și „Friends”.

Ultima sa apariție a fost în serialul Tera Yaar Hoon Main în 2022, relatează The Hindu. Mai multe puteți citi aici.