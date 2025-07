Maria Șalaeva, o tânără rusoaică cunoscută în mediul online pentru relațiile sale cu persoane influente, a fost recent fotografiată în timpul unui zbor cu un avion militar, către o destinație strategică din Rusia.

Faptele au devenit publice după ce ea însăși a postat imagini din interiorul aeronavei, iar informațiile au fost ulterior analizate și comentate inclusiv de istoricul Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic. Identitatea bărbatului misterios care o însoțește pare tot mai clară, iar detaliile scot la iveală o rețea de conexiuni la cel mai înalt nivel.

Maria Șalaeva a fost văzută recent într-un avion militar, într-o deplasare către aeroportul închis Platov, din Rostov-pe-Don.

Avionul nu aparținea unei linii comerciale, ci unei unități militare, fapt care a ridicat semne de întrebare cu privire la accesul său la astfel de zboruri rezervate personalului de rang înalt.

Pe contul său de Instagram, ea a publicat imagini din interiorul aeronavei și a transmis următorul mesaj:

La scurt timp după ce imaginile au devenit virale, Șalaeva a șters toate mențiunile referitoare la călătorie și a restricționat accesul la conturile sale din rețelele sociale.

