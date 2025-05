Luptător de arte marțiale, Peter Kwong, ale cărui performanțe actoricești au fost apreciate în filmele „Scandal în cartierul chinezesc” și „The Golden Child”, a murit în somn. Agentul său, Theo Caesar, a confirmat moartea acestuia pentru Entertainment Weekly.

Peter Kwong, protagonist în filmul cult ”Scandal în cartierul chinezesc”, cu Kurt Russell

În „Big Trouble in Little China” ( ”Scandal în cartierul chinezesc”) comedia de acțiune din 1986 cu Kurt Russell și Kim Cattrall în rolurile principale, Kwong a interpretat rolul Rain, una dintre cele Trei Furtuni (celelalte fiind „Thunder”-ul lui Carter Wong și „Fulgerul”-ul lui James Pax) cu care se confruntă Russell în misiunea sa din acest film care a devenit un film cult.

Tot în 1986, Kwong a apărut în producția „The Golden Child”, alături de Eddie Murphy, în rolul unui detectiv particular care caută un copil dispărut.

A jucat în serialele ”Dinastia” și ”Miami Vice”

Cariera profesională a actorului a început la jumătatea anilor ’70, cu apariții în seriale TV populare precum „Wonder Woman”, „Little House on the Prairie”, „Dynasty”, „227” și „Miami Vice”.

În anii 80, Kwong a fost distribuit în filmele „Never Too Young to Die”, în care a jucat John Stamos, și în „Full House”, alături de Gene Simmons și „Vanity”. A jucat alături de Christian Slater în drama de acțiune din 1989 „Gleaming the Cube”.

A apărut în diverse seriale, precum ”Frații Wayans”, ”Malcolm & Eddie”, ”General Hospital”, ”My Wife and Kids”, ”JAG” și ”Drake & Josh”. Una dintre ultimele sale apariții a fost un episod din 2020 din ”Curb Your Enthusiasm”.

Un campion al drepturilor sindicale și un susținător al actorilor asiatici

Pe lângă actorie, Kwong a fost „un adevărat campion al drepturilor sindicale”, a remarcat agentul său. Actorul a făcut parte din diverse consilii de administrație, inclusiv din Consiliul Național de Administrație al SAG timp de peste 10 ani și timp de patru ani din Consiliul Guvernatorilor Academiei de Televiziune, potrivit Deadline.

În 2016, Kwong a semnat, alături de zeci de persoane, o scrisoare de protest față de glumele făcute pe seama asiaticilor în timpul transmisiunii premiilor Oscar.

„Am fost acolo la Premiile Academiei și am fost șocat că președinta Academiei, Cheryl Boone-Isaacs a mers și a vorbit despre diversitate, iar imediat după aceea au venit glumele proaste ale lui Chris Rock și Sacha Baron Cohen”, a declarat Kwong pentru Deadline despre incidentele jignitoare. „Unii oameni gândesc așa: «De ce nu poți avea simțul umorului?», dar «în umor nu există limite». Asta pentru că le dă oamenilor voie nu doar să continue, ci și să escaladeze lucrurile”, declara el.

Academia de Film și-a cerut ulterior scuze pentru „abordarea superficială în portretizarea asiaticilor”.

În 2023, Kwong a primit Premiul Leopardul Zăpezii pentru Realizări Cinematografice Remarcabile la Festivalul de Film Mondial Asiatic.