Născută în Finlanda, Taina Elg a semnat cu MGM în anii 1950 și a apărut de șapte ori pe Broadway, obținând o nominalizare la premiile Tony pentru interpretarea din piesa „Where’s Charley?”

Taina Elg a jucat alături de Gene Kelly în musicalul din 1957, regizat de George Cukor, „Les Girls”, și alături de Kenneth More în remake-ul thrillerului de spionaj „The 39 Steps” din 1959.

Elg a murit pe 15 mai într-un centru de îngrijire asistată din Helsinki, orașul ei natal, a declarat familia sa pentru Helsinki Times, conform Hollywood Reporter.

Pe Broadway, Elg a lucrat alături de regretatul actor Raul Julia în remake-ul piesei din 1974, „Where’s Charley?” de Frank Loesser – pentru care a obținut o nominalizare la premiul Tony pentru cea mai bună actriță într-un musical. De asemenea, a jucat în producția originală din 1982-84 a piesei „Nine”, de Tommy Tune.

Taina Elg a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un musical

Ascensiunea ei la Hollywood a venit odată cu interpretarea dansatoarei de cabaret Angèle Ducros în filmul ”Les Girls”, produs de MGM, unde i-a avut parteneri pe Mitzi Gaynor și Kay Kendall, muzica fiind semnată de Cole Porter. Alături de Kendall ea a împărțit Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un musical sau comedie.

În remake-ul filmului ”The 39 Steps”, produs de Rank Organisation, Elg a interpretat-o ​​pe învățătoarea domnișoarei Fisher, care se implică, fără să vrea, alături de un diplomat britanic ( jucat de Richard Hannay de la More) în descoperirea unui complot sinistru împotriva Angliei. Filmul original din 1935 a fost regizat de Alfred Hitchcock și i-a avut în rolurile principale pe Robert Donat și Madeleine Carroll.

Taina Elg s-a născut la Helsinki și a studiat baletul

Fiica unor pianiști, Taina Elisabeth Elg s-a născut la Helsinki pe 9 martie 1930. A apărut în primul ei film la vârsta de 10 ani, a dansat la Baletul Național Finlandez la Helsinki și a continuat să studieze baletul în Suedia, la Stockholm și Göteborg, precum și la Londra, cu Baletul Regal.

A fost descoperită la Londra de producătorul american de film Edwin H. Knopf și, în urma succesului de la Hollywood de care s-a bucurat frumoasa actriță scandinavă Anita Ekberg, a semnat un contract pe șapte ani cu MGM.

Elg a apărut alături de Lana Turner în ”The Prodigal” (1955) și ”Diane” (1956), apoi a primit un Glob de Aur pentru cea mai bună debutantă străină pentru interpretarea sa din ”Gaby„ (1956), cu Leslie Caron în rol principal.

A strălucit în câteva producții pe Broadway

În 1970, a avut prima dintre cele șapte apariții pe Broadway, interpretând o călugăriță în piesa lui Josh Logan, ”Look to the Lillies”, bazată pe filmul din 1963 al lui Sidney Poitier, ”Lilies of the Field”.

În 1980, Elg s-a remarcat în rolul Olympiei Buchanan, prima soție exilată a magnatului texan Asa Buchanan (Philip Carey), în drama TV ”One Life to Live”, difuzată de ABC

Printre filmele în care a mai jucat se numără „Bachantele” (1961), „Hercule în New York” (1970), „Liebestraum” (1991) și „Oglinda are două fețe” (1996).