Teatrul românesc pierde una dintre cele mai rafinate și longevive voci ale sale: actrița Cristina Deleanu a încetat din viață la vârsta de 84 de ani.

Vestea tristă a fost făcută publică de realizatoarea TV Marina Almășan, prietenă apropiată a artistei. După o viață dedicată scenei, Cristina Deleanu s-a stins discret, înconjurată de amintirile unei cariere de excepție.

Vocea Cristinei a tăcut astăzi pentru totdeauna. Familia pe care am admirat-o mereu pentru iubirea și respectul ce-i stăteau la bază, iată, s-a imparțit : jumătate a rămas pe Pământ, urmând să plângă jumătatea plecata spre Cer…

Mi-a fost la rându-mi bună prietenă, cei doi – familia lor frumoasă- , facând parte din “universul meu”, fiindu-mi alături în nenumărare întâmplări ale vieții, și personale dar si publice. Dincolo de actrița talentată, Cristina a fost un om de o rară delicatețe sufletească, de o cultură desăvârșită, și, mai mult decăt atât, un “om al cetății”, frământat de tot ceea ce se întâmplă în jurul sau. Condeiul său strălucit mi-a furnizat, in nenumarate rânduri, pentru revista online pe care o conduc, analize de o rară profunzime ale lucrurilor strâmbe din această țară.

Cel mai vechi și fidel colaborator al meu de la TVR, actorul Eugen Cristea, prieten de suflet cum puțini am, tocmai a primit cea mai cruntă veste : minunata sa soție , CRISTINA DELEANU, nu mai este!

Publicul larg și-o amintește cu emoție în rolul directoarei din filmul cult Liceenii (1986), unde era mereu nevoită să facă pace între doi dascăli cu personalități puternice: Socrate și Isoscel. Cu o prezență elegantă și o voce inconfundabilă, Cristina Deleanu a traversat cu grație etapele succesive ale teatrului și cinematografiei românești, rămânând o prezență constantă în inimile spectatorilor.

Viața personală și profesională a Cristinei Deleanu a fost profund legată de actorul Eugen Cristea, cel care i-a fost alături și pe scenă, și în afara ei. Cei doi au format unul dintre cele mai longevive și discrete cupluri din lumea artistică românească.

„Mie, personal, mi-au cam ajuns cei 60 de ani de teatru. Mai fac și pauze. Nu că nu m-aș mai simți în formă, dar acum nu mai e obligatoriu să urc pe scenă. Mai îmi văd și de casă, de citit, de scris. Soțul meu, însă, Eugen, este în plină activitate, în plină mișcare, cu spectacolele, el este mai mult cu drumurile. Din ce bani trăiesc acum? Mi-au mai pus un pic, la pensie, dar trebuie să mărturisesc că noi, actorii, avem și un mic avantaj, mai câștigăm ceva și din drepturile de autor, de difuzare.

Am făcut și o reclamă, la un lanț de farmacii, a fost foarte bine plătită. Am mai jucat în serialul „Lecții de viață” (PRO TV), am dublat voci de desene animate, cu Eugen. Dar, acum vin și generațiile din urmă și e normal să se zbată și ei pentru existență și pentru talentul lor”, mărturisea actrița în toamna anului trecut. Cu sinceritate și demnitate, vorbea despre vârsta senioratului și retragerea sa treptată din viața artistică.