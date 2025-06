Dimineața, corpul neînsuflețit al lui Eugen Doga a fost depus la biserica Sfânta Teodora de la Sihla din centrul Chișinăului, unde a avut loc o slujbă religioasă. La ora 10:00, sicriul a fost adus la Palatul Național „Nicolae Sulac”, unde s-au desfășurat ceremonia de comemorare și mitingul de doliu. Sala a fost plină de colegi de breaslă, oficiali, prieteni apropiați și oameni simpli – toți uniți de muzica și moștenirea maestrului.

Printre cei care și-au exprimat durerea în mod public s-a numărat interpreta Paula Seling, colaboratoare apropiată a compozitorului timp de peste un deceniu. Aceasta a transmis că Doga a fost „un arc între lumi, între sunet și tăcere”, iar muzica sa a reprezentat un dar rar al vieții. Artista a vorbit emoționant despre cât de profundă era legătura dintre Doga și publicul său, subliniind luminile subtile pe care acesta le transmitea prin fiecare notă.

Cu fiecare moment în care am avut onoarea să-i cânt creațiile, am făcut o reverență în fața geniului său. O încercare sinceră de a da prin glasul meu un pic din farmecul inegalabil al acestor capodopere.

„Maestre, dumneavoastră, ați fost un arc între lumi, între sunet și tăcere, între clipe și veșnicie. Din notele pe care le-ați așternut, vor înflori în veci, visuri ce nu cunosc granițe, vor respira iubiri ce îmblânzesc timpul. Pentru mine muzica maestrului Eugen Doga a însemnat mereu unul dintre cele mai mari și cele de preț daruri ale vieții pentru că dincolo de frumusețea armoniilor, de tehnica creațiilor sale, am simțit acea lumină, acea iubire, acea puritate rar întâlnită.

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, prezent la ceremonie, a elogiat contribuția incomensurabilă a compozitorului la patrimoniul cultural mondial. El a amintit că muzica lui Eugen Doga a fost un liant pentru generații și popoare, un simbol care a dus faima țării pe cele mai înalte scene internaționale.

A fost invocat faptul că Doga a compus peste 200 de lucrări pentru film și teatru, dar și nenumărate piese simfonice, romanțe și valsuri ce vor continua să răsune peste vremuri.

Recean a mulțumit maestrului pentru creația sa, pentru notorietatea adusă Moldovei și pentru umanitatea care i-a definit întreaga viață artistică. A amintit participările remarcabile ale muzicii lui Doga la deschiderea Jocurilor Olimpice și recunoașterea oferită de UNESCO.

„Zilele acestea, după ce am aflat despre decesul lui Eugen Doga, am ascultat și am citit oamenii vorbind despre el. Din Moldova, de peste hotare, din muzică, din educație, din teatru, din toate domeniile, de la cei vârstnici, dar și de la copii. Eugen Doga ne-a unit pe toți în această sală și peste tot. Cei care l-au cunoscut îndeaproape îl vor ține minte ca pe un suflet cald, iubitor de viață, foarte muncitor.

Cei care l-au cunoscut doar prin muzica sa îl vor aplauda mereu pentru geniul imens. Eugen Doga a dus Moldova în toată lumea, ne-a așezat în patrimoniul cultural mondial și ne-a făcut mândri că țara noastră mică a dat întregii lumi un Om planetar, un Titan”, a adăugat Dorin Recean.