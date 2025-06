Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a transmis vineri un mesaj ferm și detaliat ca reacție la criticile tot mai numeroase privind costurile facturilor la energie electrică. Într-o postare amplă pe Facebook, oficialul a susținut că opinia publică este adesea manipulată de discursuri populiste, fără acoperire în realitatea economică și energetică a României.

Clar şi răspicat: nu un ministru stabileşte preţul energiei, ci piaţa, adică cererea vs. oferta. Ca să avem facturi mai mici, ceea ce ne dorim cu toţii, trebuie să creştem producţia (oferta) de energie electrică prin investiţii”, a punctat Burduja, adăugând că soluția pentru scăderea facturilor este una singură: creșterea producției prin investiții masive în infrastructură energetică.

Burduja a prezentat o serie de realizări din mandatul său, menționând că în 2024 au fost puși în funcțiune 1251 MW noi, echivalentul capacităților instalate în ultimii opt ani la un loc.

„Anul acesta, estimăm încă 2500MW, probabil cel mai bun an postdecembrist. Am reluat inclusiv investiţiile în hidrocentralele blocate de decenii, cu toată opoziţia din partea a 2-3 asociaţii de mediu, pentru un posibil aport de încă 700MW. Mai mult, între 2009-2022, România a închis peste 7000MW producţie de energie în bandă (cărbune şi gaz). Pe mandatul meu, în aceşti doi ani, NU am închis niciun grup energetic”, a declarat ministrul.