Sebastian Burduja a transmis că premierul Ilie Bolojan a abordat, în discuțiile cu partenerii sud-coreeni, subiectul retehnologizării Unității 1 de la Cernavodă, un proiect strategic care rămâne o prioritate în relațiile bilaterale și reflectă consecvența angajamentelor României în domeniul energetic.

Burduja a declarat că, în timpul mandatului său la Ministerul Energiei, a depus eforturi pentru a transforma retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă dintr-un simplu obiectiv pe hârtie într-un proiect concret.

Acesta a menționat că la finalul anului trecut a fost semnat contractul cu un consorțiu internațional format din Candu Energy, Ansaldo Nucleare și Korea Hydro & Nuclear Power. Reactorul va fi oprit pentru modernizare în 2027 și va funcționa optim cel puțin 30 de ani începând din 2029. Toți pașii administrativi importanți au fost realizați pentru a asigura energie sigură, ieftină și curată pentru România pe termen lung.

„În perioada în care am condus Ministerul Energiei, am muncit pentru ca acest proiect să treacă de stadiul unor obiective fixate pe hârtie. La finalul anului trecut, a fost semnat contractul pentru retehnologizarea Unității 1, între Nuclearelectrica și consorțiul internațional format din Candu Energy, Ansaldo Nucleare și Korea Hydro & Nuclear Power.

Președintele PNL București a mai precizat că în noiembrie 2024, a fost semnat la Baku contractul pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, considerând acest pas unul uriaș pentru dezvoltarea programului nuclear românesc. El a subliniat că este cel mai ambițios proiect energetic al României din ultimele decenii și una dintre cele mai importante realizări ale Ministerului Energiei de-a lungul a peste 30 de ani de democrație. Realizarea proiectului va dubla capacitatea nucleară a țării.

Totodată, a afirmat că au fost accelerate proiectele strategice din sectorul energetic, punându-le pe un drum fără întoarcere, tratându-le cu seriozitate și construind relații solide cu parteneri internaționali care cred în România și vor să investească aici în mod corect și transparent.

„Totodată, în noiembrie 2024, am semnat la Baku contractul pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă – un pas uriaș pentru dezvoltarea programului nuclear românesc. Este cel mai ambițios proiect energetic al României din ultimele decenii și una dintre cele mai importante realizări ale Ministerului Energiei (sub toate formele sub care acesta a funcționat, în acești peste 30 de ani de democrație). Realizarea acestui proiect va însemna o dublare a capacității nucleare a României.

Am făcut ceea ce trebuia făcut: am accelerat proiectele strategice din sectorul energetic și le-am pus, am convingerea, pe un drum fără întoarcere. Le-am tratat cu seriozitatea pe care o merită și am construit relații de viitor cu acei parteneri internaționali care cred în România și vor să investească aici pe baze corecte și transparente”, a afirmat liberalul.