Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat într-o intervenție la Antena 3 că a fost obținut acordul de mediu necesar pentru modernizarea reactorului 1 de la centrala nucleară din Cernavodă. Oficialul a subliniat că protejarea mediului rămâne o prioritate, motiv pentru care proiectele vor fi derulate doar acolo unde „impactul de mediu nu este major”.

„Pe energie nucleară, am obținut acum o săptămână acordul de mediu pentru remodernizarea reactorului unu de la Cernavodă, un foarte mare succes.”

Ministrul a amintit și de inițiativa predecesorului său, Sebastian Burduja, care a avut o poziție fermă împotriva ONG-urilor ce s-au opus acestor inițiative. Ivan a declarat că nu intenționează să permită ca proiectele să afecteze mediul înconjurător, dar este decis să sprijine acele investiții unde specialiștii au constatat că efectele asupra mediului sunt nesemnificative, subliniind că „România are nevoie de energie ieftină și de energie într-un mod foarte rapid.”

Ministrul a prezentat și o estimare a aportului de energie pe termen scurt: „Într-un an și jumătate, o să aducem în sistemul Energetic național 1500 de megawați, ceea ce reprezintă aproape 20-22% din ceea ce consumăm în medie în fiecare zi în România.”

„Am făcut o proiecție pe următorul an și jumătate și în ritmul în care am făcut programarea pe progres financiar și progres fizic, într-un an și jumătate, public plus privat, o să aducem în sistemul Energetic național 1500 de megawați, ceea ce reprezintă aproape 20-22% din ceea ce consumăm noi în medie în fiecare zi în România.”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat și despre presiunile exercitate de anumite organizații neguvernamentale asupra proiectelor energetice din România. Potrivit acestuia, în unele cazuri, aceste organizații ar fi avut interese economice ascunse. Ivan a menționat că a apelat la instituțiile de informații pentru a obține clarificări în legătură cu aceste aspecte.

„Au fost contestații depuse de către niște ONG-uri care au considerat că respectivele zone sunt în pericol din punct de vedere al mediului, iar instanțele au dat suspendări ale acordului de mediu. Orice decizie a unei instanțe este executorie.

Ce pot să vă spun sigur este că am scris foarte des și am cerut informații foarte clare structurilor de intelligence ale României pentru aceste lucruri. La o parte am primit răspuns, la o parte nu. Nu divulg lucruri pe care nu am voie să le divulg”, a spus ministrul Economiei, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

În ceea ce privește situația energetică a țării, Ivan a afirmat că România nu își mai permite să fie pasivă și că trebuie să dezvolte propriile surse de energie pentru a nu depinde de importuri la costuri ridicate.

„Pot să vă spun doar atât: este evident că, atunci când ești pe deficit energetic și nu poți să-ți acoperi producția internă la un cost de 250–300 de lei/MWh și imporți la 2.000 de lei, e clar că, în momentul de față, noi nu mai suntem în postura de a ne plânge în Guvern și vrem să găsim soluții.

În momentul de față, interesul statului este să aibă capacități de producție, și voi face tot ce pot, folosindu-mă de legislație, pentru ca proiecte energetice importante, de la hidro până la nuclear, să poată fi făcute în România. Nu o să stau să mă plâng că nu pot să fac ceva, ci o să arăt cum pot să rezolv aceste probleme”, a subliniat Ivan.

În ceea ce privește reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, ministrul a precizat că lucrările pregătitoare au început în paralel cu studiile tehnice, pentru a nu întârzia calendarul din cauza procesului birocratic.