Ziua de 6 iunie reprezintă un moment trist pentru cultura românească, marcând dispariția prematură a unuia dintre cei mai valoroși compozitori ai țării: Ciprian Porumbescu. Născut pe 14 octombrie 1853 în localitatea Șipotele Sucevei, într-o familie modestă, el a fost fiul Emiliei și al preotului ortodox Iraclie Golembiovski.

De-a lungul vieții, a purtat mai multe variante ale numelui, de la Golembiovski la Golembiovski-Porumbescu, stabilindu-se în cele din urmă la Porumbescu în anul 1881.

Din cauza condițiilor materiale precare, formarea sa muzicală nu a fost continuă, însă a fost susținută de talentul nativ și o voință puternică. A început studiile muzicale la Suceava și Cernăuți, unde a condus corul Societății Culturale „Arboroasa” și unde a studiat teologia ortodoxă între 1873 și 1877.

A urmat apoi Conservatorul din Viena – „Konservatorium für Musik und darstellende Kunst” – unde a avut ocazia să învețe de la mari muzicieni precum Anton Bruckner și Franz Krenn. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe compozitorul bucovinean Eusebius Mandyczewski, de la care a învățat teoria muzicii în particular.

La Viena a dirijat corul Societății Studențești „România Jună” și a publicat în 1880 „Colecțiune de cântece sociale pentru studenții români” – prima de acest fel în cultura română, incluzând piese precum „Cântecul gintei latine”, „Cântecul tricolorului” și „Pe-al nostru steag e scris Unire”, melodie ce a devenit mai târziu și imnul național al Albaniei.

În 1871, Ciprian Porumbescu a participat la celebrarea a 400 de ani de la construirea Mănăstirii Putna, unde a impresionat audiența cu talentul său de violonist. A fost contemporan și a interacționat cu personalități precum Mihai Eminescu, Ioan Slavici și A.D. Xenopol.

Activitatea sa artistică a atins apogeul între anii 1881-1883, când a fost profesor de muzică la Gimnaziul Românesc din Brașov (actualul Colegiu Național „Andrei Șaguna”). Aici a avut loc, pe 11 martie 1882, premiera operetei „Crai nou”, prima operetă românească, compusă de Porumbescu pe versurile lui Vasile Alecsandri.

Datorită succesului deosebit, spectacolul a fost reluat în 12 și 23 martie, iar mai târziu și la Oravița.

După aceste spectacole, Ciprian Porumbescu a trimis o scrisoare către tatăl său, în care îşi exprima satisfacţia cu privire la dorinţa sa cea mare, care tocmai a fost împlinită.

„Şi astăzi, astăzi am ajuns să-mi văd dorinţa împlinită, mi-am văzut visul cu ochii, am avut aplauzele frenetice pentru opul meu, am auzit chemând sute de voci, pline de entuziasm, numele meu, m-am văzut ridicat, lăudat, măgulit, laureat. Ce să mai zic, ce să mai aştept de la viaţa mea, de la viitorul meu?”, scria regretatul mare artist, conform Rador.