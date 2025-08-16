Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că România trebuie să își restrângă aparatul bugetar, subliniind că această direcție este dorită și de cetățeni, care transmit constant că vor diminuarea cheltuielilor statului.

El a arătat că este greșit să fie generalizat faptul că toți funcționarii publici ar fi puturoși sau că s-ar bucura de salarii exagerate, întrucât există numeroase domenii din administrație unde oamenii muncesc mult și sunt plătiți foarte puțin.

Radu Burnete a subliniat că, în opinia sa, în sectorul public nu ar trebui să existe posibilitatea ca un angajat să câștige salarii mai mari decât în sectorul privat.

Totuși, el a menționat că situația trebuie privită cu nuanțe, pentru că statul are și companii listate la bursă sau care funcționează într-un regim apropiat celui privat, iar în aceste cazuri comparațiile sunt mai complexe.

Cu toate acestea, consilierul prezidențial a punctat că statul nu ar trebui să permită privilegii salariale excesive, chiar dacă unele excepții pot fi justificate prin natura activității.

„Nu ar trebui să existe în sistemul public posibilitatea de a câştiga salarii mult mai mari decât în cel privat. Deşi şi aici trebuie să avem grijă pentru că statul are, de exemplu, companii care sunt deţinute cumva într-un sistem privat, sunt listate. Cu siguranţă statul nu ar trebui să permită astfel de privilegii. Pe de altă parte, dacă mă uit, la ansamblul sistemului public, nici aici nu cred că putem spune, toţi funcţionarii din România sunt puturoşi, sunt extraordinar de bine plătiţi, toată lumea se lăfăie în bani. Să ştiţi că am văzut multe zone în administraţia publică unde se munceşte mult şi pe bani foarte puţini”, a afirmat Burnete, în cadrul unui interviu acordat Antena 3.

Radu Burnete a respins ideea vehiculată frecvent în spațiul public potrivit căreia funcționarii din România ar fi, în ansamblu, lipsiți de eficiență și foarte bine plătiți. El a explicat că a întâlnit personal situații în administrația publică unde angajații depun un efort considerabil, dar sunt remunerați insuficient, ceea ce arată că sistemul este dezechilibrat și nu poate fi judecat în bloc.

Întrebat despre modul în care se va decide cine va fi concediat din administrația publică, Burnete a spus că aceste decizii ar trebui luate la nivelul cel mai de jos posibil, adică acolo unde realitatea este cunoscută în detaliu.

El a explicat că nu poate ști de la București cum ar trebui restructurată, de exemplu, Primăria Sibiu și că este firesc ca autoritățile locale să fie cele care stabilesc dacă au nevoie să reducă cheltuielile de personal cu 3% sau 5% și, ulterior, să decidă unde și cum se fac ajustările.

Consilierul a adăugat că în România, în fiecare an, aproximativ 20.000 – 30.000 de angajați ies natural din sistem prin pensionare, ceea ce înseamnă că cifrele nu sunt atât de mari atunci când vorbim despre reducerea numărului de angajați din administrația publică. În opinia lui, aceste ieșiri naturale reprezintă o modalitate firească de a regla volumul de personal fără a provoca șocuri majore.

El a atras atenția și asupra faptului că nu poate exista un control centralizat absolut asupra fiecărei instituții, pentru că niciun guvern nu are posibilitatea să urmărească, la nivel de detaliu, activitatea fiecărei structuri printr-un „Excel gigantic”.

De aceea, Burnete a insistat că fiecare instituție publică trebuie să își analizeze activitatea și să decidă singură cum poate fi eficientizată, în funcție de specific și de nevoi. În acest context, a reiterat ideea că restrângerea aparatului bugetar este o necesitate, dar că procesul trebuie adaptat la realitățile locale.

„Nu poate sta niciun guvern sau nimeni la centru să se uite aşa pe un Excel gigantic. Fiecare instituţie trebuie să se uite la activitatea lor şi să vadă dacă se poate eficientiza. (…) Cred că cel mai bine ar fi ca toată lumea să înţeleagă că avem nevoie să restrângem un pic aparatul bugetar. Până la urmă, dacă îi întrebăm pe cetăţenii României şi trăim într-o democraţie, ei asta ne spun, vor să restrângem cheltuielile statului”, a spus consilierul prezidențial.

În ceea ce privește impozitele locale, consilierul prezidențial a explicat că România și-a asumat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), o reevaluare a acestora.

El a menționat că există o discrepanță majoră între nivelul impozitelor plătite de persoane fizice și cele datorate de persoane juridice, diferență care este adesea speculată.

Burnete a amintit și că, la momentul în care România a făcut acest angajament, țara avea cele mai mici impozite locale din Europa, ceea ce a făcut necesară o recalibrare.