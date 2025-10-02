George Moț consideră că deficitul bugetar și criza demografică au aceeași cauză: iresponsabilitatea politicienilor, fie din incompetență, fie din rea-voință. El spune că măsurile fiscale pot ajuta temporar la reducerea deficitului, însă pentru problema demografică e nevoie de politici complexe și curajoase.

Un prim semnal de alarmă este scăderea populației active, de la 44,4% în 2015 la 41,8% în 2023. În același timp, România înregistrează unul dintre cele mai ridicate niveluri de emigrație după Revoluție.

În perioada 2022–2024, cei mai mulți români au ales să plece definitiv din țară după 1991. Banii trimiși acasă de românii plecați în străinătate nu vor continua la nesfârșit, avertizează George Moț.

Specialistul subliniază că sporul natural este negativ de 23 de ani. Ultima dată când au murit mai puțini români decât s-au născut a fost în 1991. Rata fertilității nu a depășit 2 copii de peste un deceniu și a scăzut la 1,54 în 2023, potrivit Eurostat.

Pentru stabilitatea populației e nevoie de cel puțin 2 copii per familie, însă românii fac din ce în ce mai puțini, din motive financiare și sociale.

Dacă natalitatea scade, speranța de viață crește: 77 de ani în 2024 față de 69 în 1990. Această combinație pune presiune pe bugetul asigurărilor sociale. George Moț atrage atenția că pensiile nu sunt plătite de stat, ci de populația activă. Pe măsură ce generația numeroasă a „decrețeilor” va ieși la pensie, presiunea va fi și mai mare.

Moț avertizează că lipsa unei viziuni pe termen lung va împinge România către creșterea vârstei de pensionare. Deși există de 18 ani soluția pensiilor private, foarte puțini români aleg activ fondurile, majoritatea fiind repartizați automat.

Analiza mai arată că nu există voință politică pentru politici de stimulare a natalității sau pentru încurajarea imigrației. În plus, subiectul este respins de o parte semnificativă a populației, dar și de partidele populiste.

În lipsa unor politici eficiente, George Moț spune că singura soluție realistă rămâne responsabilitatea fiecăruia: contribuții la pensii private și, pe plan familial, decizia de a avea mai mulți copii.