La reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că va aduce în discuție documentația elaborată de Procurorul General, care analizează campania de dezinformare rusă ce a vizat alegerile prezidențiale din decembrie 2024.

„Azi (joi n.r.) o să fie o reuniune a statelor europene în Uniune sau nu, cu o adunare plenară și în cadrul ei mai multe discuții, una pe Republica Moldova imediat după alegeri, una pe droguri, și una pe dezinformare și pe influență rusă”, a spus, joi, președintele Nicușor Dan, în cadrul unor declarații de presă.

Pe tema dezinformării, președintele Nicușor Dan a precizat că va aduce în atenția participanților materialul întocmit de Procurorul General al României, Alex Florența.

Nicușor Dan a explicat că, în cadrul discuției, va prezenta materialul făcut public de Procurorul General, subliniind că documentul acoperă atât aspectele financiare, cât și tentativele grupării Potra de destabilizare, dar cea mai importantă parte se referă la influența exercitată pe rețelele sociale.

El a detaliat mecanismul descris de Procurorul General, care presupune un proces în trei etape: utilizatorul este atras de știri aparent inofensive legate de viața cotidiană sau medicină alternativă, ajunge pe un site surpriză, apoi este redirecționat către un site clonă sau un site respectabil, făcând ca știrea să pară veridică.

De asemenea, a menționat modul în care s-a acționat pe TikTok pentru a aduce hashtag-ul „Georgescu” în topul mondial.