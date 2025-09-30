Nicușor Dan, președintele României, a declarat că Bogdan Peșchir ar fi contribuit cu 20 de milioane de euro la campania lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale din 2024. Președintele a subliniat că aceste informații reprezintă o estimare, fără dovezi concrete.

„Sunt 3 componente, una de interferență rusă și aici dosarul Parchetului este unul consistent. Sunt date site-uri și metode de promovare a acestor site-uri care se duc în Rusia. Deci, aici avem o dovadă. Pe partea de finanțare, avem acea dovadă cu Bogdan Peșchir, care a plătit 1 milion de euro. Noi bănuim că au fost 20 de milioane. Este estimarea. Aici este o intuiție, ce e cert e 1 milion. Asta este estimarea pe care mi-au dat-o mie toți oamenii din consultanță politică. Avem încercările de destabilizare cu rețeaua Potra. Aceasta este componenta cea mai bine documentată de statul român. Și avem, și cadrul general pe care noi, ca societate, nu-l aveam în momentul 2024. Pentru România era ceva foarte abstract „războiul hibrid”, declară el, la Euronews România.

Referitor la cele 20 de milioane pe care le-ar fi pus la bătaie Bogdan Peșchir, Nicușor Dan nu știe de unde vin banii. Dar „intuiește”, din nou, că ar fi vorba despre „niște oameni din corupția românească a anilor 90”. Președintele nu spune la cine anume se gândește.

„Eu am intuiția să în spatele lui Călin Georgescu au fost niște oameni din corupția românească a anilor 90. Am spus-o ca titlu de intuiție. Ca să ajungi la probă trebuie să verifici circuitul banilor și asta este dificil”, adaugă Nicușor Dan.

Președintele mai spune că autoritățile române au, în acest moment „modul de operare”, dar nu au dovezi. Acesta este motivul pentru care întârzie aflarea adevărului.

„Sunt chestiuni care sunt, tot timpul dau exemplul cu raportul Marii Britanii cu 4 celule de interferențe în Europe. Pentru că sunt niște măsuri contra-operative care necesită expunerea unor oameni, și lucrurile astea se întind în timp. Noi avem modul de operare. Nu avem, pe niște lucruri pe care le bănuim, nu avem dovada pe cine a fost, cine a plătit”, adaugă el.

Nicușor Dan a precizat că vizita sa în SUA nu va mai avea loc „la începutul anului”, ci în „primul trimestru al lui 2026”. Aceasta este prima confirmare oficială a perioadei exacte pentru întâlnirea cu autoritățile americane.

De la preluarea mandatului, președintele a anunțat vizita la Washington, iar Oana Țoiu a negociat deja termenii întâlnirii.

„Cel mai probabil, va fi în primul trimestru din 2026”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a explicat ce urmărește prin această vizită, menționând două domenii principale: securitate și economie. El a subliniat că pe partea de securitate există deja echipamente militare comandate și prezență militară americană continuă în România.

„Dar ce-mi doresc eu de la această vizită, îmi doresc să fie consistentă pe cele două domenii importante, securitate și economie. Pe securitate, lucrurile sunt într-o continuitate. Există comenzi de echipament militar care sunt în curs, există o prezență militară americană. E o continuitate, care trebuie să-și urmeze cursul firesc. Pe parte economică, ne dorim foarte mult investiții americane în România”, a explicat el.

Pentru ca vizita să fie eficientă, este necesară o pregătire tehnică prealabilă. Aceasta include întâlniri între experți din domeniile securității și economiei, pentru a discuta detalii operaționale și a stabili acordurile care vor fi prezentate la nivel politic.