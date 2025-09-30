Nicușor Dan dă exemplu: Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025

Nicușor Dan a subliniat că, având în vedere că pentru mulţi români vremurile sunt dificile, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de responsabilitate financiară.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis într-o postare pe Facebook că, încă din luna iulie, a anunţat că Administraţia Prezidenţială va contribui la efortul de austeritate prin reducerea reală a propriului buget, şi nu prin gesturi simbolice. El a precizat că, în cadrul rectificării bugetare publicate recent, instituţia va returna Guvernului 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru 2025, ceea ce reprezintă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere semnificativă obţinută în urma unei analize atente a cheltuielilor.

”În luna iulie am spus că Administraţia Prezidenţială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituţiei”, anunţă preşedintele Nicuşor dan într-o postare pe Facebook.

Preşedintele a subliniat că, având în vedere dificultăţile cu care se confruntă mulţi români, statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate, iar Administraţia Prezidenţială trebuie să participe la acest efort colectiv. El a afirmat că nu se pot solicita sacrificii cetăţenilor fără ca statul să fie primul care le face, menţionând că este vorba de bun-simţ, nu de un gest politic, şi a reiterat angajamentul pentru un stat mai suplu, mai eficient şi mai apropiat de oameni.

”Ştiu că pentru mulţi români vremurile sunt grele şi cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca şi Administraţia Prezidenţială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simţ. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient şi mai aproape de oameni”, mai spune şeful statului.

Administraţia Prezidenţială a precizat, într-un comunicat oficial, că, în cadrul măsurilor de responsabilizare fiscală promovate de Guvernul României şi având în vedere necesitatea generală de reducere a cheltuielilor bugetare, îşi respectă angajamentul anunţat în luna iulie de Preşedintele Nicuşor Dan.

”În cursul lunii septembrie, cu ocazia rectificării bugetare, Administraţia Prezidenţială a transmis oficial Ministerului Finanţelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate iniţial în anul 2025. Această reducere semnificativă reflectă angajamentul Preşedintelui faţă de un stat mai suplu, mai eficient şi solidar cu cetăţenii. Deşi obiectivul iniţial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituţiei”, spune instituţia.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis că nu este vorba doar despre gesturi simbolice, ci despre decizii administrative responsabile şi acţiuni concrete care contează în gestionarea banului public. El a precizat că aceasta reprezintă o contribuţie reală la echilibrul bugetar şi un semnal de solidaritate faţă de toţi cetăţenii României.

Administraţia Prezidenţială a comunicat că va continua evaluarea internă a costurilor, cu scopul de a menţine un nivel ridicat de eficienţă administrativă, fără a afecta funcţionarea instituţiei sau angajamentele internaţionale ale României.