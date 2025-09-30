Acest prag este utilizat de Fisc pentru transmiterea de notificări şi iniţierea controalelor în vederea verificării achitării taxelor de către persoanele vizate. Totuşi, autorităţile precizează că:

veniturile sub 10.000 de lei nu sunt automat excluse de la încadrarea ca activitate economică, iar

veniturile peste acest prag nu sunt considerate în mod obligatoriu ca provenind dintr-o astfel de activitate.

ANAF aplică în prezent un prag de semnificaţie de 10.000 de lei pentru veniturile obţinute din vânzarea bunurilor din proprietate personală prin intermediul platformelor de comerţ electronic. Astfel, orice persoană care comercializează astfel de bunuri – inclusiv pe site-uri precum OLX sau Publi24 – va intra în vizorul Fiscului în momentul în care veniturile realizate depăşesc acest prag.

Persoanele ale căror venituri din vânzarea bunurilor depăşesc 10.000 de lei, cel mai probabil într-un interval de un an – deşi reprezentantul ANAF nu a precizat explicit acest aspect – vor primi din partea Fiscului o notificare de conformare prin care li se solicită declararea veniturilor şi achitarea taxelor aferente.

„Fiecare persoană cam ştie de intenţia pe care o are când realizează o vânzare. Am identificat persoane care şi-au vândut bunurile proprii haine de vreo 300.000 de lei într-un an. Nu prea se întâmplă să ajungi să depăşeşti plafonul de scutire de TVA, de 300.000 de lei, din vânzare de haine proprii. Putem şi noi să demontăm aceste practici, prin intermediul unui control, însă acum am stabilit un prag de semnificaţie de 10.000 de lei. Ştiu că sună mic şi lumea se supără. De anul acesta am diminuat acest prag de semnificaţie, în care atunci când identificăm persoane care încasează rambursuri peste 10.000 de lei, trimitem o notificare, prin SPV dacă are sau prin Poştă, cu confirmare de primire, dacă nu este înrolat în SPV”, a spus Neculiţă.

Notificarea reprezintă doar o atenţionare din partea Fiscului, nu o decizie de impunere. Deşi veniturile care depăşesc 10.000 de lei pot fi încadrate ca venituri provenite dintr-o activitate economică, acest lucru nu este automat sau obligatoriu.

Neculiţă a declarat că persoanele vizate sunt informate că au fost identificate rambursuri în valoare de peste 10.000 de lei, sume care ar putea reprezenta venituri dintr-o activitate economică. El a menţionat că, din verificările efectuate, aceste persoane nu desfăşoară activitatea într-o formă legală, cum ar fi PFA sau întreprindere familială, iar astfel au fost deja eliminate cazurile mari care implică persoane fizice.