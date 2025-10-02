În acest context, Green Residence se conturează ca unul dintre cele mai solide proiecte rezidențiale din România, oferind nu doar locuințe moderne, ci și un concept de comunitate completă, cu beneficii evidente pentru cei care aleg să investească aici.

Târgu Mureș – oraș universitar, pol de dezvoltare

Poziționat în inima Transilvaniei, Târgu Mureș este cunoscut ca un important centru universitar și medical. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” atrage anual mii de studenți, dintre care o parte semnificativă sunt internaționali. Prezența acestora asigură o cerere constantă pentru locuințe, în special pentru închiriere, generând un mediu stabil și predictibil pentru investițiile imobiliare.

Pe lângă componenta educațională, Târgu Mureș se dezvoltă constant și ca hub economic regional. Investițiile în infrastructură, apropierea de aeroportul Transilvania și conectivitatea cu marile orașe din zonă transformă municipiul într-un punct de interes nu doar pentru studenți, ci și pentru profesioniști, familii și investitori.

Astfel, alegerea unui apartament în Târgu Mureș nu înseamnă doar acces la o locuință, ci o investiție într-un oraș care oferă stabilitate pe termen lung.

Green Residence – proiect rezidențial de amploare

Într-un peisaj urban aflat în expansiune, Green Residence este unul dintre cele mai mari și mai ambițioase proiecte rezidențiale din zonă. Ansamblul este gândit ca un cartier modern, unde locatarii beneficiază de toate facilitățile aproape de casă:

apartamente spațioase, cu compartimentări inteligente și finisaje premium;

balcoane și terase generoase, pentru un stil de viață aerisit;

spații verzi, zone de joacă și piste pentru activități în aer liber;

spații comerciale și administrative la parter, pentru servicii accesibile zilnic;

infrastructură rutieră bine planificată și locuri de parcare suficiente;

sisteme moderne de securitate și tehnologii smart pentru acces.

Green Residence nu este doar un complex rezidențial, ci un ecosistem urban care răspunde nevoilor unei comunități dinamice. Prin amploarea și viziunea sa, proiectul setează un nou standard pentru locuirea modernă din Târgu Mureș.

Preț pe metru pătrat – avantajul competitiv

Unul dintre cele mai puternice argumente pentru investițiile în Green Residence este prețul excelent pe metru pătrat. În timp ce în Cluj-Napoca valoarea apartamentelor noi depășește pragul de 3.000 €/mp, la Târgu Mureș, în Green Residence, costul pornește de la 1.388 €/mp+TVA.

Această diferență face ca investiția să fie mult mai accesibilă și, în același timp, cu un potențial ridicat de creștere pe termen mediu și lung. Pentru un investitor, aceasta înseamnă:

o barieră de intrare mai mică pe piața imobiliară,

posibilitatea unei marje mai mari de profit la revânzare,

o cerere constantă din partea chiriașilor, datorită poziționării orașului ca centru universitar.

Comparativ cu alte orașe mari, unde pragurile de preț pun presiune pe randamentele investiționale, Green Residence oferă un echilibru optim între cost și valoare adăugată.

Costuri de întreținere reduse – eficiență lună de lună

Un aspect deseori neglijat, dar esențial în calculul unui investitor, este costul de întreținere al apartamentelor. În Green Residence, datorită materialelor moderne folosite – zidărie termoizolantă performantă, tâmplărie din PVC multicamerală cu sticlă tripan și sisteme eficiente energetic – consumul lunar este semnificativ mai mic față de locuințele din blocurile tradiționale.

Această eficiență înseamnă nu doar economii directe pentru proprietari, ci și o atractivitate mai mare pentru chiriași, care caută locuințe moderne, dar și accesibile ca întreținere. Într-o piață în care facturile la energie sunt tot mai importante în decizia de achiziție sau închiriere, Green Residence aduce un argument decisiv pentru sustenabilitatea investiției.

Green Residence – investiția sigură într-un oraș cu viitor

Într-un climat economic în care stabilitatea și eficiența sunt mai importante ca oricând, Green Residence din Târgu Mureș se prezintă ca o oportunitate solidă pentru investitori.

Cu un preț competitiv, aproape la jumătate față de Cluj-Napoca, cu avantajul unui oraș universitar care asigură o cerere constantă pentru locuințe, cu un proiect de amploare care include toate beneficiile unei comunități moderne și cu un consum redus la întreținere, Green Residence se impune ca unul dintre cele mai promițătoare proiecte rezidențiale din România.

Green Residence – Trăiește starea ta de bine!

Adresa: Strada Livezeni 34D, Târgu Mureș 540565

Web: https://apartamentemures.ro/

E-mail: info@apartamentemures.ro

Facebook: https://www.facebook.com/greenresidencemures

Telefon: 0726 136 653