Interesul pentru testare a fost pe măsură: vizitatorii au efectuat peste 120 de test drive-uri cu modelele Tesla aduse special pentru această ocazie. În paralel, în interiorul service-ului, echipa Boom Car Service a organizat 3 demonstrații tehnice live, unde participanții au putut vedea pas cu pas cum decurge procesul de diagnoză și reparație pentru un vehicul Tesla.

„Prezența Cybertruck-ului nu a fost doar o atracție vizuală, ci un semnal clar: viitorul auto înseamnă inovație și curaj. Este mașina care schimbă regulile jocului și un motiv de mândrie pentru noi să o prezentăm în România”, a declarat Cosmin Matei, Co-fondator Boom Car Service.

Pentru a completa experiența, organizatorii au pregătit și o zonă de relaxare, unde au fost servite peste 2.000 de porții de specialități culinare și băuturi personalizate. Cei mai mici vizitatori nu au fost uitați: mai mult de 50 de copii s-au bucurat de spectacolul magicianului Valentino și de activitățile creative cu baloane și mascote.

„Ne-am dorit ca fiecare invitat să simtă că face parte dintr-o comunitate. Evenimentul din 6 septembrie a însemnat mai mult decât prezentarea unor modele spectaculoase, a fost dovada că în jurul Tesla se strânge o energie extraordinară. Când pui suflet, muncă și viziune, creezi legături care durează”, a spus Costi Mihăilă, Co- fondator Boom Car Service.

Lucian Pupăzan, artizan al lemnului și om cu simț al umorului, și-a expus mașina și rulota realizată manual în cadrul evenimentului. La standul Mirka, Bogdan Băjenaru a făcut demonstrații live despre polisharea sticlei și utilizarea sculelor profesionale, captând atenția pasionaților.

În interiorul service-ului, vizitatorii au văzut cum arată procesul de reparație al unei Tesla: o mașină calată pe standul de redresat caroserii, utilizarea sistemului Touch de la Spanesi pentru verificarea șasiului, demonstrațiile oferite de Cristian Tache de la Bring Solutions, dar și diagnoze live făcute de tehnicienii noștri. În zona de vopsitorie, colegii au explicat diferențele față de mașinile convenționale și au prezentat noul stand Glasurit, una dintre cele mai ecologice linii de vopsea din industria auto.

Evenimentul marchează și aniversarea de 10 ani a companiei, perioadă în care Boom Car Service a crescut de la un vis la o echipă de peste 40 de specialiști, cu investiții ce depășesc 1 milion de euro în echipamente și infrastructură.

Despre Boom Car Service

Situat în Popești-Leordeni, Boom Car Service este un centru auto modern, specializat în mașini premium și electrice. Ca Tesla Approved Body Shop, respectă standardele stricte ale producătorului și utilizează tehnologii de ultimă generație pentru performanță și siguranță. În ultimii 5 ani, Boom Car Service a reparat peste 15.000 de mașini, oferind soluții complete pentru mașini electrice, de la întreținere periodică la reparații complexe.