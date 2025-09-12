Experții se așteaptă ca economia României să crească treptat, sprijinită de necesitatea unei consolidări fiscale, considerată esențială pentru a contracara extinderea deficitelor gemene.

În același timp, inflația va rămâne temporar ridicată, urmând să scadă sub limita de toleranță a BNR până la finalul anului 2026, potrivit concluziilor vizitei misiunii Fondului Monetar Internațional, după consultările desfășurate cu autoritățile române în cadrul Articolului IV.

De asemenea, vineri, pe 11 septembrie, premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu o delegație a Fondului Monetar Internațional, condusă de Joong Shik Kang. Principalele subiecte discutate au fost situația economică actuală, direcțiile de reformă fiscală și prioritățile de investiții publice.

Reprezentanții FMI și-au exprimat sprijinul pentru pachetele de măsuri adoptate și planificate de Guvern, considerându-le esențiale pentru reducerea deficitului bugetar și consolidarea încrederii investitorilor. În mod special, au fost apreciate eforturile de stabilizare a finanțelor publice și angajamentul autorităților de a continua reformele structurale.

FMI estimează că România ar urma să înregistreze o creștere economică de 1% în 2025 și de 1,4% în 2026. Accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene vor fi esențiale pentru atingerea acestor obiective. Totodată, experții au subliniat importanța aplicării riguroase a măsurilor adoptate și au recomandat continuarea eforturilor de ajustare bugetară în anii următori, pentru o reducere sustenabilă a deficitului.

Delegația FMI a subliniat importanța prioritizării și etapizării proiectelor de investiții, pentru a garanta finalizarea celor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Experții au apreciat progresele în direcția unei planificări mai prudente a cheltuielilor și au recomandat menținerea acestui echilibru pe termen lung.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul va continua reformele și măsurile de consolidare fiscală pentru a asigura stabilitatea finanțelor publice, astfel încât resursele bugetare să fie canalizate către investiții și modernizarea economiei, sprijinind o creștere economică durabilă și dezvoltarea pe termen lung.

Starea fiscală și economică a României oferă cadrul necesar pentru continuarea reformelor și pentru valorificarea oportunităților de dezvoltare în anii care urmează, a conchis delegația FMI.