Conform informațiilor transmise de Guvern, membrii delegației au evidențiat faptul că România continuă să fie atractivă pentru piețele financiare, menționând atât potențialul de dezvoltare, cât și importanța unor politici bine definite privind responsabilitatea fiscală.

Executivul a precizat că întâlnirea s-a concentrat pe situația fiscal-bugetară a României, precum și pe măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea dezechilibrelor și întărirea stabilității economice.

În comunicatul transmis de oficiali se arată că investitorii au evidențiat interesul constant al piețelor financiare pentru România, punând accent pe potențialul de creștere economică, dar și pe importanța unor politici fiscale coerente. Totodată, a fost subliniată relevanța stabilității politice interne, văzută ca un element cheie pentru continuarea reformelor și asigurarea unui climat economic previzibil.

”Reprezentanţii delegaţiei au subliniat că România rămâne o ţară de interes pentru pieţele financiare, remarcând atât oportunităţile de creştere, cât şi necesitatea unor politici clare de responsabilitate fiscală. Un alt punct de interes a fost stabilitatea politică internă, considerată esenţială pentru continuitatea reformelor şi pentru menţinerea predictibilităţii în mediul economic”, se precizează în comunicatul oficial.

În acest context, Executivul a expus seturile de măsuri deja aplicate sau aflate în pregătire, evidențiind felul în care acestea urmăresc atât respectarea principiilor de responsabilitate fiscală, cât și menținerea încrederii investitorilor și a partenerilor externi.

Guvernul a transmis că reuniuni de acest tip, organizate constant, reflectă atenția pe care investitorii o acordă României și întăresc ideea că responsabilitatea bugetară reprezintă un element cheie pentru evoluția țării pe termen lung.

”Astfel de întâlniri periodice, precum cea de astăzi, arată interesul constant al mediului investiţional pentru România şi confirmă că direcţia de responsabilitate bugetară este privită ca esenţială pentru viitorul ţării”, subliniază Executivul.

La întâlnirea desfășurată la Palatul Victoria, premierului Ilie Bolojan i s-au alăturat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, precum și consilierul onorific din cadrul Cancelariei, Ionuț Dumitru.