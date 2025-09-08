Ilie Bolojan insistă că relația sa cu președintele este una „normală, civilizată”, însă formulările sale lasă loc de interpretări. Referitor la colaborarea cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan a spus:

„Eu nu am văzut, în calitatea de premier, niciun blocaj, niciun sabotaj din partea președintelui României”.

Șeful Executivului neagă „blocajul” și „sabotajul”, deși în ultimele săptămâni, au circulat astfel de acuzații în spațiul politic, mai ales în rândul apropiaților săi.

Bolojan a afirmat că există o delimitare clară a atribuțiilor: economia și guvernarea țin de premier, în timp de politica externă și apărarea țin de președinte.

„Economia și guvernarea înseamnă treaba premierului, politica externă și apărarea înseamnă treaba președintelui”, a declarat acesta în podcastul jurnalistului Radu Buzăianu.

Afirmația poate fi interpretată ca un subtil avertisment, că fiecare ar trebui să-și vadă treaba lui, dar și un reproș că șeful statului și-ar putea depăși atribuțiile.

„E o mașină cu două volane care poate să funcționeze, dar care, în alte condiții, ar putea să nu funcționeze”, a adăugat acesta, întărind speculațiile cu privire la o tensiune între el și președinte.

Întrebat dacă are o relație apropiată cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan a afirmat că „nu e vorba de a fi o prietenie… e o problemă de respect, colaborare și responsabilitate”.

Șeful Executivului a vorbit, de asemenea, despre întâlnirea dintre Nicușor Dan și Antonio Costa, președintele Consiliului European.

„Am avut o întâlnire bună”.

Miercuri, pe 3 septembrie, președintele Nicușor Dan l-a primit la București pe președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Costa l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru victoria de la alegerile prezidențiale și pentru „angajamentul său pentru Ucraina şi pentru securitatea europeană”.

Acesta a adăugat că momentul întâlnirii cu președintele României este unul „deosebit de important”, deoarece sunt în pregătire următoarele acțiuni ale Consiliului European.

„Avem două linii de acțiune pentru a spori competitivitatea, mai întâi să alimentăm creșterea economică, să creăm și să susținem locuri de muncă mai bune și să creștem prosperitatea în societățile noastre. În al doilea rând avem securitatea. Cele două sunt legate între ele pentru că nu e posibil să ai o situație economică bună fără să ai o securitate bine pusă la punct”, a declarat Antonio Costa.

Totodată, președintele Consiliului European a lăudat România „pentru sprijinul său nestrămutat față de Ucraina, pentru angajamentul său deplin față de securitatea europeană”.

Cei doi oficiali au discutat, de asemenea, despre „cel mai important lucru: extinderea Uniunii Europene”.