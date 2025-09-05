Premierul Ilie Bolojan a semnat decizia prin care Crinel Nicu Grosu devine șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 823, fapt care consfințește intrarea în vigoare a acestei măsuri.

Procesul de numire a fost posibil după modificarea unei ordonanțe de urgență care stabilea criteriile pentru ocuparea funcției. Guvernul a renunțat la condițiile detaliate prevăzute anterior, ceea ce a permis extinderea bazei de selecție pentru această poziție.

În cadrul unui briefing la Palatul Victoria, purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu a explicat rațiunea schimbării.

„Premierul a considerat că erau niște criterii mult prea restrictive și care puteau limita posibilitatea de alegere a unei persoane competente, dar care nu intra exact în acel tipar. Este suficient ca persoana respectivă să îndeplinească condițiile pentru un secretar de stat”, a declarat Dogioiu.

Schimbarea legislativă a survenit la scurt timp după ce, în iulie, Adrian Nicușor Nica a fost eliberat din funcția de șef al Corpului de Control. Acesta a fost transferat la conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, unde a preluat funcția de președinte.

Crinel Nicu Grosu, născut la 15 noiembrie 1978, are o carieră de peste 20 de ani în instituții cu atribuții în combaterea corupției și în domeniul verificărilor interne.

Înaintea actualei numiri, el a ocupat poziția de împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special al Direcției Generale Anticorupție. În această calitate, a coordonat activități cu investigatori sub acoperire și a gestionat relația cu unitățile de parchet.

În perioada 2019–2025, Grosu a lucrat ca ofițer specialist principal în aceeași structură. El a coordonat anterior Biroul Teste de Integritate, unde a pus la punct metode pentru reducerea vulnerabilităților la corupție în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne.

Între 2014 și 2018, Grosu a activat în Direcția Generală de Integritate din cadrul ANAF. Aici a ocupat funcții de conducere și de consilier superior, gestionând cazuri de conflicte de interese, proceduri de control intern și măsuri pentru protecția avertizorilor de integritate.

Experiența lui Grosu este completată de activitatea din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și de perioada în care a fost cadru universitar la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Cariera lui Crinel Nicu Grosu este legată de mai multe instituții centrale. Din 2006 până în 2025, el a lucrat în Direcția Generală Anticorupție, ocupând funcții de specialitate și conducere. Activitatea sa a inclus coordonarea unor structuri operative, dar și dezvoltarea de politici preventive.

Între 2014 și 2018, el a contribuit la consolidarea Direcției de Integritate din ANAF, unde a gestionat dosare complexe. În această perioadă, instituția a urmărit implementarea de măsuri pentru creșterea transparenței și reducerea riscurilor de corupție.

În primii ani ai carierei, Grosu a activat la Poliția de Frontieră, între 2003 și 2006, iar anterior a fost asistent la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Aceste experiențe au contribuit la fundamentarea pregătirii sale profesionale în domeniul securității și al controlului intern.

Din punct de vedere academic, Grosu are două masterate obținute la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Primul este în ordine publică și siguranță națională, iar al doilea în relații internaționale și instituții europene. Formarea sa teoretică este dublată de stagii și cursuri în afara țării.

El a participat la programe internaționale dedicate anticorupției și investigațiilor sub acoperire. Pregătirea a inclus și cursuri privind analiza financiară și prevenirea fraudelor. Printre orașele unde a urmat aceste specializări se numără Roma, Londra, Copenhaga, Viena, Skopje și Belgrad.

Aceste experiențe externe au oferit ocazia de a lucra alături de experți din diverse state și de a înțelege modele diferite de gestionare a riscurilor de integritate. Combinarea pregătirii interne cu cea internațională este considerată un element esențial pentru responsabilitățile pe care le implică noua funcție.