Ilie Bolojan a vorbit pentru prima oară despre scandalul în care este implicat vicepremierul Dragoș Anastasiu, aflat în centrul unei anchete privind presupuse fapte de corupție.

Într-un interviu acordat publicației G4Media, șeful Guvernului a precizat că nu a fost informat în prealabil despre dosarul penal al lui Anastasiu și că nu a discutat cu acesta despre subiectul investigației.

Bolojan a explicat că, deși demisia vicepremierului a fost pusă la dispoziția sa încă de vineri, a preferat să nu ia decizii pripite. A dorit să evalueze cu atenție situația și să mențină echilibrul echipei guvernamentale.

În opinia premierului, episodul a fost unul nefericit pentru toate părțile implicate: vicepremierul, Guvernul și chiar el personal. Cu toate acestea, consideră că momentul a fost depășit și că este important să se tragă concluzii clare din acest caz.

„Asta nu înseamnă că nu trebuie să să tragem niște concluzii după ceea ce s-a întâmplat și după descrierea faptelor și cu toată înțelegerea pe care o am, pentru că și eu am administrat cel puțin o companie mulți ani de zile și am activat în anii 90, care au niște ani foarte dificili. Chiar am prins și perioada până în 2004. Deci știu cum au evoluat lucrurile”, mai spune el.