Cumpărarea unui apartament vechi în România necesită o evaluare atentă a stării juridice și tehnice a clădirii. Impactul asupra siguranței locatarilor și al costurilor ulterioare este semnificativ, iar verificările preliminare pot face diferența între o investiție sigură și probleme neașteptate.

Primul pas în analiza unui apartament vechi este să te asiguri că documentele sunt la zi și corecte. Extrasul de carte funciară trebuie să fie actualizat, deoarece pot exista ipoteci, litigii sau interdicții de vânzare care afectează legalitatea tranzacției, aflăm dintr-o postare de pe pagina lui Daniel Tudor.

La apartamentele vechi, aspectele vizibile nu reprezintă cel mai mare risc pentru cumpărători. Problemele majore provin adesea din elemente care nu se observă imediat, dar care pot fi identificate prin documentele oficiale și verificări detaliate.

Primul pas în evaluarea unei locuințe vechi este obținerea unui extras de carte funciară actualizat. Extrasele vechi pot fi înșelătoare, deoarece între timp pot apărea ipoteci, interdicții bancare sau litigii care afectează dreptul de proprietate.

Extrasul de carte funciară oferă informații despre toate actele care stau la baza proprietății, inclusiv titlurile de proprietate și documentele suplimentare asociate.

Un titlu valabil nu se limitează doar la primul contract de vânzare-cumpărare dintre vânzător și precedentul proprietar, ci include toate documentele care sprijină legalitatea tranzacției. În funcție de natura proprietății și a tranzacției, este important ca toate aceste acte să fie verificate înainte de cumpărare.

Este esențial să se țină cont și de eventualele interdicții sau modificări ulterioare ale apartamentului. Dacă proprietarul a realizat investiții sau a contractat credite care au generat interdicții de vânzare, acestea pot limita posibilitatea de a încheia tranzacția.

Modificările neautorizate asupra apartamentului, precum adăugarea unui balcon sau schimbarea pereților interiori, pot afecta legalitatea construcției. În aceste situații, documentația cadastrală trebuie analizată cu atenție pentru a evita probleme legale în viitor.

Un alt aspect important este starea instalațiilor. Chiar dacă apartamentul pare renovat, conductele de apă, sistemul de încălzire sau instalația electrică pot fi vechi și necesită verificări suplimentare. Evaluarea corectă a acestor elemente ajută la estimarea costurilor viitoare și la prevenirea unor probleme tehnice care ar putea apărea după cumpărare.

Clădirile vechi pot prezenta riscuri structurale majore, mai ales cele înalte, cu cadre din beton armat, construite înainte de 1982. Normele de proiectare seismică au evoluat treptat, iar construcțiile vechi pot să nu fie adaptate la standardele actuale.

În anul 1941, după marele cutremur, s-a adoptat un cod de proiectare bazat pe normele italiene, considerând acțiunea seismică ca o forță egală cu 5% din greutatea unei construcții.

După 1963, normele s-au schimbat, fiind inspirate din reglementări rusești. Totuși, aceste normative nu au luat în considerare caracteristicile seismelor din Vrancea, deoarece nu existau accelerograme înregistrate.

Astfel, un cumpărător poate obține un credit pe termen lung și să devină proprietar al unui apartament situat într-o clădire vulnerabilă, fără resursele necesare pentru consolidare.

Experții avertizează că pentru clădirile în cadre din beton armat, forța seismică era subevaluată chiar și față de normativul din 1941. În schimb, locuințele care au și pereți din beton armat prezintă un risc redus din acest punct de vedere.

Pentru siguranță, se recomandă evitarea clădirilor cu: cadre din beton armat construite înainte de 1991, parter flexibil cu spații comerciale construite înainte de 1977, clădiri interbelice fără evaluare preliminară și blocuri deja în clasele de risc seismic RsI, RsII sau U1-U3.

Orice modificare de compartimentare trebuie verificată în cadastru și documentația autorizată. Lipsa acestor informații poate bloca viitoarele tranzacții cu credit bancar, necesitând obținerea unei autorizații suplimentare și reîntocmirea documentației, ceea ce implică timp și costuri.

Starea fațadei este un indicator al investițiilor necesare. Degradările exterioare presupun cheltuieli suplimentare, iar verificarea eventualelor datorii la utilități previne probleme precum deconectarea apei sau a căldurii. Locuințele nelocuite pe termen lung pot necesita dezinsecție și deratizare, iar proprietarul trebuie să fie pregătit financiar pentru aceste costuri.

Instalațiile vechi pot crea probleme chiar dacă apartamentul pare recent renovat. Conductele, sistemul de electricitate și calitatea finisajelor trebuie verificate, iar în caz de neclarități, consultarea unui specialist este recomandată.

Izolația interioară necesită atenție specială. Izolarea pe interior poate favoriza condensul și apariția mucegaiului. Urmele de umezeală sau mirosurile specifice indică probleme ascunse, iar verificarea cu instrumente profesionale este ideală pentru evaluarea corectă.

O inspecție vizuală finală a exteriorului și a structurii complete a imobilului poate dezvălui fisuri sau defecțiuni. Blocurile recent termoizolate nu necesită această verificare, dar pentru cele vechi, evaluarea atentă este esențială.