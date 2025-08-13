Pentru locuințele noi, TVA-ul de 21% se aplică în general indiferent de suprafață sau valoare, cu excepții pentru contractele semnate anterior datei de 1 august 2025.

În ceea ce privește apartamentele vechi, legislația fiscală prevede că acestea sunt scutite de TVA fără drept de deducere, în conformitate cu Codul fiscal, articolul 292. O locuință este considerată veche dacă vânzarea se realizează după expirarea anului următor primei ocupări sau de la data finalizării construcției, adică imobilul a fost locuit sau recepționat cu mai mult de un an în urmă. Această scutire se aplică indiferent dacă vânzătorul este persoană fizică sau juridică. Totuși, există posibilitatea ca vânzătorul să opteze voluntar pentru aplicarea TVA, mai ales în tranzacții între firme sau pentru a utiliza mecanismul de taxare inversă, dar în practică majoritatea vânzărilor între persoane fizice nu implică TVA.

Deși TVA-ul nu se aplică, vânzătorii de apartamente vechi trebuie să respecte alte obligații fiscale și administrative. Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare se plătește obligatoriu și depinde de perioada de deținere a apartamentului: dacă acesta este deținut mai mult de 3 ani, impozitul este de 1% din prețul de vânzare, iar dacă mai puțin de 3 ani, impozitul urcă la 3%. Plata se face la notar în ziua semnării contractului.

Contractul de vânzare trebuie autentificat de un notar public, care percepe un onorariu în funcție de valoarea imobilului și verifică identitatea părților, dreptul de proprietate și eventualele sarcini din cartea funciară. Un alt document esențial este certificatul de atestare fiscală, eliberat de administrația financiară locală, care confirmă că vânzătorul nu are datorii la bugetul local. Totodată, notarul solicită extrasul de carte funciară de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, document ce reflectă situația juridică a apartamentului, inclusiv ipoteci sau interdicții.

De asemenea, vânzarea trebuie însoțită de certificatul de performanță energetică, care informează cumpărătorul asupra clasei de eficiență energetică a locuinței și este obligatoriu pentru înregistrarea contractului. În cazul în care apartamentul nu este intabulat, adică nu figurează în cartea funciară, vânzătorul trebuie să parcurgă procedura de cadastrare și intabulare înainte de tranzacție, asigurând astfel legalitatea vânzării.