Compania Armătura S.A., cunoscută pentru producția de armături pentru instalații termice și de alimentare cu apă și gaz, a demarat procedurile de dizolvare și lichidare, ca urmare a diminuării activului net la mai puțin de jumătate din capitalul social.

Decizia marchează sfârșitul unei istorii de decenii pe piața românească și europeană, în contextul în care activitatea operațională a companiei a fost închisă încă din 2020.

Sediul Armătura S.A. se află în Cluj-Napoca, iar compania face parte din grupul austriac Herz Armaturen.

După 2020, veniturile companiei au provenit doar din vânzarea de produse reziduale și active rămase, precum și dintr-un contract de subînchiriere.

În această perioadă, o mare parte din activele societății au fost vândute, iar majoritatea angajaților au fost disponibilizați, Armătura având doar șase angajați la sfârșitul anului 2024.

1 . Societatea nu mai desfășoară activitate operațională din anul 2020

Activitatea operațională a Societății a fost sistată începând cu anul 2020. Din 2020 până în prezent, o mare parte din active au fost vândute și majoritatea angajaților au fost disponibilizați. La Decembrie 2024, mai existau doar 6 angajați. Având în vedere ca Societatea nu mai dispune de o bază materială pentru a desfășura activitatea aferenta codului CAEN principal (Fabricarea de articole de robinetărie), în viitor nu se mai pot genera venituri operaționale pentru a susține activitatea și existența Societății fără reconstituirea bazei de resurse.

Dacă în perioada revizuită Societatea a generat și alte venituri (de exemplu din vânzarea activelor și a fierului vechi sau din eliberarea de adeverințe pentru foști salariați), aceste tipuri de venituri sunt excepționale si nu sunt in legătura cu activitatea Societății.

2 . Actualmente, principala sursă de venit este un contract de subînchiriere, care nu generează suficiente venituri pentru a susține costurile administrative și operaționale, rezultând într-un flux de numerar negativ în viitor

În perioada analizată, principala sursă de venit a Societății a fost un contract de subînchiriere, valabil până pe 30 iunie 2026, cu o chirie lunară de RON 21k plus TVA începând cu 1 aprilie 2025.

Însă, veniturile din acest contract nu acoperă costurile salariale, utilitățile și alte costuri fixe administrative pe care Societatea le are. Acestea au fost în valoare de RON 1.5 mln in 2024, iar chiria netă care îi revine Societății este de aproximativ RON 850k pe an.

Astfel, dacă aceste condiții vor rămâne similare în viitor, Societatea va genera fluxuri de numerar operaționale negative.

3 . Valoarea disponibilităților de numerar a fost erodată în perioada analizată

Valoarea disponibilităților bănești ale Societății a scăzut constant în perioada revizuită, în special din cauza fluxurilor de numerar operaționale negative generate.

Înțelegerea noastră este că aceste disponibilități bănești provin din majorări de capital anterioare perioadei revizuite, și nu din activitățile operaționale ale Societății. Astfel, Societatea s-a finanțat prioritar din fonduri de la acționari, mai degrabă decât din resurse generate de o activitate operaționala, astfel încât datoriile curente sunt stinse din surse non-operationale.

În concluzie, Societatea nu va mai genera fluxuri de numerar operațional necesar susținerii existenței, ci va consuma resursele financiare existente, susținute de acționariat.

Armătura S.A. a fost fondată în 1884, devenind prima companie producătoare de articole de robinetărie din România. Oferta inițială cuprindea armături pentru gaz, apă și abur. În decursul decadelor, compania a obținut numeroase distincții: Diplomă Comemorativă la Expoziția Universală de la Paris (1889), Diplomă de Onoare și Medalia de Aur la Expoziția Industrială din Iași (1923) și Medalia de Aur la Expoziția Târg a Industriei Românești din București (1934).

Tot în 1934, Armătura a primit Brevetul Regal de Invenție pentru „Robinetul cu închidere prin bilă”, o inovație la nivel internațional.

Anii 1929 și 1935 au adus apariția altor două societăți similare, Ravag și Fermeta, care au fost comasate în 1949 împreună cu firma Parcomet, formând astfel actuala structură a Armătura S.A. Între 1949 și 1960, compania a rămas singurul producător de armături pentru instalații sanitare din România, iar începând cu 1970 și-a extins relațiile comerciale la nivel global, în Europa, America și Asia.

În 1991, Armătura s-a înregistrat ca societate comercială pe acțiuni, iar procesul de privatizare s-a încheiat în 1996, transformând compania într-o societate cu capital integral privat. Începând din 1997, societatea a fost cotată la Bursa de Valori București sub simbolul ARM, dar această cotare va fi retrasă odată cu lichidarea.